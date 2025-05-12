保險套是什麼！　16歲男「性伴侶一個換一個」染淋病

▲兒少性病大爆發，專家認為與保險套迷思有關，許多孩子誤以為戴上保險套就保證安全。（圖／123RF）

圖文／CTWANT

青少年性教育到底多不足？泌尿科醫師顧芳瑜告訴CTWANT記者，一位16歲男孩竟然不知道保險套，性伴侶卻一個換一個，因此慘染淋病，「青少年罹性病非不得已不會就醫，如果官方數據是爆增53倍，那黑數肯定更多！」

國教行動聯盟（國教盟）今年3/15針對100名青少年（從國小到大學）舉辦議題辯論大賽，結果發現性知識嚴重不足，「現場100多名青少年中，沒有人知道保險套無法預防性病。」理事長王瀚陽接受CTWANT記者採訪時說，「孩子們從小就被教導安全性行為就是要戴保險套，這一點他們很有概念，也因此誤以為保險套就代表安全，其實保險套無法完全阻隔性病，甚至也無法100%避孕。」

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泌尿科醫師顧芳瑜說，保險套雖能阻絕性行為時體液的接觸，但若是沒有全程配戴或使用不當，依舊會造成感染。「更何況有青少年不知道什麼是保險套！」顧芳瑜說，一位16歲高一男生因淋病求診，他建議男孩性行為前要使用保險套，結果一問之下男孩竟然不知道什麼是保險套！讓他當場傻眼。

新莊國中健教老師馮嘉玉說，一般來說，保險套是安排在國中二年級的課程，或許是受限於授課時數、或被借課，導致許多孩子缺乏性知識。「上課時數既然無法增加，那配套措施就很重要，尤其現在青少年凡事問Google，如果能在網路上找到相關資源，就有助於性教育。」

馮嘉玉說，過去國健署曾設置「性教育資源網」、「性福e學園」。「性教育資源網」以老師為主要對象，納入所有政府研發的性教育資源，例如研習資訊或請來專家分析性教育新聞，但後來就停止更新了。

「性福e學園」的主要對象是青少年，鎖定性健康議題，不只有很多老師、專家撰寫的相關文章，也會有相關短文、漫畫、影片，甚至還有線上諮詢功能，18歲以下青少年可在上面匿名發問，三天之內就會有相關的學者來回答，但2021年這個網站也消失了。

「我曾經詢問國健署，他們回覆已整併到健康九九網站中的『青少年好漾館』，但內容大幅縮水，而且也沒有線上諮詢功能。」馮嘉玉說，很多學生抱怨網路上難以判斷性知識的真偽，就算詢問ChatGPT，由於缺乏官方網站的資料，AI的回答也不見得正確。CTWANT記者上網查看「青少年好漾館」，發現其內容僅占健康九九網站的一小部分，且不易被發現，並且也無單獨匿名發問區。

▲國教盟今年3/15邀請100多位青少年進行辯論大賽，發現不少人存有許多錯誤性健康觀念。（圖／國教盟提供）

更重要的是，受限於性平法的規範，就算青少年對性議題困惑，若不敢告訴父母，也無法詢問老師意見。「老師一旦知道學生有性行為，就一定要通報，否則會有罰則，如果選擇不通報，萬一事件中的任何一個人舉發，那老師就有麻煩。」馮嘉玉嘆，在這種情況下，沒有學生會跟老師求救，「衛福部數據顯示青少女梅毒增53倍，讓我相當吃驚，因此詢問我們學校是否曾有案例，答案是一個都沒有，因為不會有學生告知校方。」

顧芳瑜說，青少年無法跟父母、師長討論，最後就是病況嚴重時才到泌尿科就醫，只有醫療院所才知道青少年性病的氾濫。「而且黑數肯定很多！因為還有很多人得了性病不敢說、或根本不知道！」顧芳瑜說，許多性病初期症狀並不明顯，以梅毒來說，潛伏期長、且要到嚴重才會出紅疹等症狀，如果性病一直反覆感染，恐怕會影響生孕功能、神經系統。

王瀚陽建議政府提供青少年方便且隱私的醫療服務，例如匿名就醫的管道，避免青少年延誤就醫。「如果不會丟臉、也能守住秘密，青少年一定會更早就醫，及時治療還有機會痊癒，不會影響未來健康。」

另外，王瀚陽也呼籲政府立即擬定青少年性病防治計畫，主動應對感染風險上升的危機，同時建立醫師與心理師組成的專業團隊，設計適合青少年的全面性健康課程。

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