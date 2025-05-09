酒精列一級致癌物！49%台人「喝酒會臉紅」全球最高　小酌也有害

▲喝酒容易臉紅可能是健康警訊。（圖／取自免費圖庫pakutaso，下同）

記者閔文昱／綜合報導

今（9日）為「台灣無酒日」，醫界提醒民眾，酒精早在2007年就被世界衛生組織（WHO）列為一級致癌物，即使是少量飲用，也會提高罹癌風險。台灣酒精不耐症衛教協會理事長陳恒德強調，飲酒後臉紅並非好現象，而是身體無法有效代謝乙醛的警訊，這類族群罹癌風險更高，應特別謹慎對待飲酒習慣。

酒精進入人體後，會代謝出具毒性的乙醛，直接損傷細胞基因，啟動致癌機制。亞洲人中約有36%缺乏「乙醛去氫酶」（ALDH2），在台灣這項基因缺陷的比例更高達49%，居全球之冠，等於近半數民眾具有「酒精不耐症」體質，一喝酒就可能出現臉紅、心悸、頭痛等反應。研究指出，酒精不耐症者若持續飲酒，罹癌風險將提升至70倍，若再合併抽菸、嚼檳榔，風險更暴增超過300倍。

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根據台大醫院與酒害防治團體發表的資料，酒精與至少7種癌症高度相關，包括口咽癌、喉癌、食道癌、肝癌、大腸癌、直腸癌與女性乳癌等，甚至連肺結核、心血管疾病、失智症、腎病等慢性病，也與長期飲酒有關聯。台灣目前每10位癌症病患中，就有1人與飲酒直接相關，比例高於歐美平均的每25人1例。

▲少量攝取酒精仍會危害人體健康。

陳恒德指出，許多國人仍有「小酌無害」、「喝酒臉紅是肝功能好」的錯誤迷思，實際上酒精對人體並無「安全劑量」，不論多寡都會影響免疫系統與代謝功能，還會使身體產生對酒精的依賴性，進而導致心理與生理的雙重損害，建議民眾應盡量避免或減少飲酒習慣，尤其是已知有酒精不耐症的人。

為推廣酒害防治與健康生活，台灣酒精不耐症衛教協會自2019年起倡議設立5月9日為「台灣無酒日」，呼籲民眾重視酒精對健康的危害，並建議將「酒精不耐症基因篩檢」納入癌症篩檢項目，目前此項檢測可透過口腔黏膜完成，無須抽血，1小時內即可得知結果，費用大約為新台幣1500元。

若有飲酒成癮困擾，民眾可善用衛福部推動的「酒癮治療費用補助」，每人每年最高可補助4萬元。陳恒德也鼓勵尋求專業協助，目前全台已有138家指定戒酒治療機構，包括馬偕醫院成立的「台灣戒酒暨酒癮防治中心」，幫助民眾擺脫酒精依賴，邁向健康生活。