「樹葡萄」可抗發炎、控血糖　醫：每天吃20顆能助攻性能力

▲樹葡萄具抗氧化、抗發炎效果，對於預防男性性功能障礙也有幫助。（圖／南投醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

外皮酸澀、果肉飽滿的「樹葡萄」，近年因抗氧化與抗發炎效果，被視為養生水果新星，對此有泌尿科醫師說，樹葡萄含有豐富的多酚與花青素，男性每天吃10到20顆，對於常見的心血管問題、代謝失衡與性功能障礙等，都可望發揮保護力。

澄清醫院中港分院泌尿科主治醫師呂謹亨在臉書「泌尿科呂謹亨醫師-大亨醫師」提到，最近有位老先生因漏尿接受磁波椅治療，效果明顯，結束療程後開心送來自家栽種的樹葡萄，為此他去調查營養價值，發現其果皮富含花青素與多酚類化合物，有助減少氧化壓力、改善血液循環，為男性泌尿道、性功能的健康加分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

呂謹亨寫道，樹葡萄果皮的抗氧化力遠高於果肉，可減緩自由基造成的細胞傷害，並降低體內慢性低度發炎，且對於有代謝症候群、血糖異常或內臟脂肪堆積的中年男性，可改善胰島素敏感度，間接穩定荷爾蒙與體重。

研究也指出，樹葡萄中的多酚能促進腸道益菌生長、抑制壞菌，有助消化與免疫平衡，而目前雖無直接證據顯示可改善攝護腺問題，但透過調節發炎反應與強化血管功能，對於慢性攝護腺炎或良性攝護腺肥大等，均應有輔助價值。

呂謹亨並於文中提到對於男性的食用建議，可每日攝取新鮮樹葡萄10至20顆、約50至100克，便能獲得足量抗氧化物質；若選擇萃取物或粉末補充品，則可參考多酚劑量500至1000毫克。

此外，呂謹亨提醒，樹葡萄果皮單寧含量較高，易造成胃脹氣或便秘，腸胃敏感者須留意，另糖尿病患者也應避免攝取過量果肉，並減少加工產品如果醬、果汁等使用，以防糖分攝取超標。