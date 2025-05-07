中年體重失控不是吃太多！研究揭「真正元凶」

▲為何吃得少、動得多，仍然不能成功減重呢？（示意圖／Unsplash）

文／常春月刊

我們總以為體重上升，是因為吃太多、動太少。但過了三四十歲，越來越多人發現，明明吃得不多、運動也開始規律，脂肪卻依然穩穩堆積。體重計上的數字像故障一樣停不下來，腰圍、血糖、膽固醇悄悄一起上升。我們開始懷疑自己，是不是自律不夠，是不是不夠拼？

脂肪不是懶惰，而是「吵架」了

[廣告]請繼續往下閱讀...

基因醫師張家銘說，真相是我們並沒有做錯什麼。我們只是誤解了自己身體真正的語言。2025年最新發表於《Nature Communications》的研究，為這個現象打開了一扇全新的窗：中年發胖的關鍵，常常不在於努力減肥，而在於控制體內「慢性發炎」。

這項研究發現，造成中年肥胖的罪魁禍首，可能是一場發生在脂肪細胞與免疫細胞之間的「內部溝通危機」。當我們年輕時，脂肪組織裡有一種叫做脂肪幹細胞的角色，會釋放出細胞外囊泡（Extracellular Vesicles），裡面裝著一種小分子核糖核酸 (miR-145) 的訊號分子。這些細胞外囊泡就像細胞之間的小型對話框，小分子核糖核酸負責傳達「和平」、「休息」的訊號，讓脂肪裡的免疫細胞——特別是巨噬細胞——保持溫和、穩定，不亂攻擊。

但到了中年，這些脂肪幹細胞老化了，釋放出來的細胞外囊泡變少了，裡面小分子核糖核酸的含量也大幅下降。巨噬細胞收不到訊息，開始自行解讀現場狀況，結果就是過度反應、發炎升高，整個脂肪組織開始進入一種叫做慢性發炎性老化的狀態。這不只是讓我們變胖那麼簡單，更會推動胰島素阻抗、脂肪堆積、代謝功能失調，是中年開始「失速」的開端。

「燃脂」之前 要先讓細胞冷靜下來

這段研究提供了一個我們過去忽略的事實：不是因為你吃太多才胖，是因為你的脂肪細胞一直在發炎。也因此，減重的第一步不該是猛踩油門式的節食與爆汗運動，而是先「踩剎車」，讓體內發炎靜下來、細胞之間的溝通重新接軌。這樣脂肪代謝的機制，才有可能重新被啟動。這就像家裡的Wi-Fi斷了，網頁載不出來，不該怪手機爛或一直重新整理，而是應該去檢查路由器是不是壞了。小分子核糖核酸就是那個幫助「細胞Wi-Fi」連線的關鍵密碼，回到生活裡，從這些地方幫助細胞恢復「語言能力」，了解了發炎與小分子核糖核酸之間的關係，我們就能更有方向地行動，而不是盲目節食。

在飲食上，張家銘建議，可以多補充具有抗發炎作用的天然食材，如富含Omega-3的深海魚、亞麻籽油，以及含有多酚類的綠茶、薑黃、莓果等。這些食物不但能降低身體發炎反應，也可能穩定脂肪幹細胞的功能。

運動也很重要，但不用太激烈。間歇性有氧與阻力訓練更能促進脂肪細胞代謝與幹細胞修復，而不是一天跑10公里這種對中年身體反而可能產生壓力的做法。

更不要忽略睡眠與壓力。因為慢性壓力是發炎的溫床，而長期睡眠不足則會進一步干擾miRNA穩定性與幹細胞功能。減肥其實不只是身體工程，更是情緒與作息的平衡修復。

當代精準醫療的新方向：不是減重，而是修復發炎訊號

這篇研究還有一個更具前瞻性的應用。他們使用專門設計的脂質體，將小分子核糖核酸這個訊號「重新送回」巨噬細胞體內，成功阻止了中年小鼠因高脂飲食而發胖，並改善了胰島素阻抗與脂肪發炎。這不只是一項實驗室突破，更代表了未來減重治療會走向「訊號修復」而非「熱量控制」的時代。

張家銘提及，或許可以期待一種新的保健或治療策略，能透過微RNA或細胞外囊泡的標靶傳送技術，直接恢復細胞之間的溝通，從源頭穩定脂肪組織的內部秩序，真正做到不復胖、不反彈、無副作用的健康管理。

不是不夠自律 是時候幫助身體重新協調

我們太常怪自己胖是「不夠自律」、「不夠拼」，但這篇研究告訴我們：胖不是意志力的問題，而是細胞之間出了誤會。張家銘強調，當我們理解自己身體真正的困境，就會更有能力選擇正確的方法去應對它。不是責怪，不是懲罰，而是修復與協調。這才是中年健康的真相，與其對抗脂肪，更該理解它的訊號。讓發炎靜下來，讓細胞說回人話，自然會找回那個有活力、有平衡感的自己。

延伸閱讀：

·更年期變胖好難瘦？營養師激「4類食物」提升代謝 搭配2飲食法輕鬆甩脂

·更年期後還是「梨形身材」？小心是肝臟在求救！ 醫教3招調整荷爾蒙、甩掉脂肪