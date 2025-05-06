腸病毒反常「估6月中下旬才進入流行」　恐拖到暑假後才高峰

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／記者趙于婷攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒疫情又反常！疾病管制署副署長羅一鈞今（6）日表示，國內腸病毒呈現緩升趨勢，但仍處於相對低點，不同以往流行趨勢，目前預期6月中下旬才會進入流行，並於暑假中仍持續升高，一直到9月開學時才會到最高點。羅一鈞也透露疫情不同以往的2大原因。

依據疾管署監測資料顯示，第18周（4月27日至5月3日）腸病毒門急診就診計3,762人次，近期自低點略升。近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及伊科病毒11型，亦檢出其他型別腸病毒。今年累計4例腸病毒感染併發重症確定病例（含3例死亡），分別感染伊科病毒11型3例及克沙奇B5型1例，其中2例為出生未滿1個月新生兒。

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羅一鈞表示，過往腸病毒流行趨勢是4月底5月初進入流行，5月底6月初達到高峰，暑假後降溫。而今年腸病毒比較反常，清明過完到現在連四周就診才緩慢上升，但是就診人次仍不及今年1月，仍處於相對低點。

分析原因，羅一鈞指出，其一是因為去年腸病毒拖過今年1月才脫離流行，秋冬季節感染的小朋友人數多，因為流行病型別沒有太大轉換，讓這些小朋友仍有保護力。其二是因為今年春天氣溫相對涼，根據氣象署資料，今年春天是2011年以來第三冷，腸病毒要在天氣變暖後活動力才增強，也讓疫情起來比較晚。

羅一鈞分析，目前推估腸病毒疫情會在6月中或者6月底才進入流行，可能會打破傳統流行模式，到了暑假疫情持續升高，但是不會快速上升，一直到9月開學才到高點，但實際情況還需要觀察。

此外，羅一鈞也宣布，今年起腸病毒學校停課資料收集方式有所調整，不同過去學校、衛生單位都會統計，現在會改統一由教育部校安系統資料蒐集管道，減少重複通報作業或者資料不一致情形，疾管署也不會另行公布。

疾管署提醒，腸病毒傳染力強，家中有嬰幼兒的民眾應落實個人與環境衛生，出外回家後，在摟抱、餵食嬰幼兒前務必正確洗手，並應留意嬰幼童健康情形，生病盡量在家休息，以降低腸病毒傳播風險。

疾管署呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。