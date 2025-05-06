增3例百日咳！東部嬰出生8天染病住加護　疫情創6年新高

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內百日咳疫情拉警報！疾病管制署今（6）日表示，上周新增3例嬰兒百日咳本土確定病例，其中一名東部出生僅8天女嬰在4月中旬出現症狀後三度就醫，還一度收治到新生兒加護病房，目前仍住院中。疾管署副署長羅一鈞指出，今年累積14例本土百日咳病例，其中還有4起家庭群聚，疫情創6年同期新高，可能受到日本、美國等鄰近國家疫情嚴峻影響。

疾管署說明，新增3例百日咳分別為北部、南部各1例2個月大男嬰及東部出生僅8天女嬰，防疫醫師林詠青指出，個案發病狀況相似，一開始都是咳嗽有痰、流鼻水，多次就醫後經醫院通報採檢確診，2名2個月大男嬰都已經出院。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於東部女嬰，林詠青表示，個案於4月中旬出現症狀，一開始就醫研判急性支氣管炎，返家休養後症狀仍持續，第二度就醫時收治住院5天，出院後咳嗽情況又加重，第三度就醫收治新生兒加護病房，第二次住院時的檢驗確認百日咳，目前已經轉入一般病房，還在住院治療中。

林詠青指出，僅有北部男嬰接種過內含百日咳的五合一疫苗，南部男嬰則是發病後有接種過一劑，女嬰尚未達到接種疫苗時間。3名個案家庭接觸者部分家人出現有症狀，不排除家戶內感染可能。

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明百日咳疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

羅一鈞指出，國際間百日咳疫情多國呈上升，尤以日本疫情最為嚴峻，近期已連續4周達2018年以來單周疫情最高紀錄，今年截至4月20日累計報告9336例，病例數已較去年全年多5千餘例，並有嬰兒重症及死亡案例，病例以兵庫縣、新潟縣及東京都為多。另包含美國、墨西哥、中國、韓國近期百日咳疫情也明顯高於往年。

疾管署強調，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。

另近年國內百日咳病例多為尚未完整接種疫苗之3個月以內嬰幼兒，建議女性每次懷孕自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗(Tdap疫苗)，並建議於懷孕第28至36周接種，以使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，進而保護胎兒及剛出生嬰兒，另由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，建議嬰兒照顧者可自費接種一劑Tdap疫苗。

疾管署提醒，百日咳初期症狀與感冒類似，籲請民眾提高警覺，如發現自身或家人出現疑似症狀(陣發性嚴重咳嗽、咳嗽後臉潮紅或嘔吐等)，應戴上口罩儘速就醫，並按醫師指示確實完成治療，以免造成傳染。