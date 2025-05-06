「小磨坊」進口黑胡椒粒農藥超標　食藥署邊境攔截2萬公斤

▲小磨坊從進口黑胡椒出包。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新邊境查驗不合格項目，其中知名品牌「小磨坊」從越南進口的「黑胡椒原粒」，檢出殘留農藥磷化氫0.02ppm，超標足足1倍，違規產品將在邊境退運或銷毀。

「小磨坊國際貿易股份有限公司」輸入產地為越南的黑胡椒原粒，被檢出殘留農藥磷化氫0.02 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，燻蒸劑「磷化氫」容許量為0.01ppm。食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，會針對「小磨坊國際貿易股份有限公司」在邊境維持監視查驗。

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根據食藥署統計，近半年（113年10月28日至114年4月28日止）在邊境受理越南報驗的黑胡椒，報驗批數為41批，檢驗不合格批數為3批，不合格率為7.3%，檢驗不合格原因為蘇丹色素、磷化氫不合格。食藥署已經從113年11月8日起至115年1月17日止，在邊境針對越南報驗的黑胡椒採監視查驗，也就是100%檢驗農藥殘留及蘇丹色素合格後才可以輸入。

另外，「明進貿易有限公司」輸入產地為印尼的脆皮花生，被檢出黃麴毒素B1 310 µg/kg及總黃麴毒素312 µg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，供直接食用的去殼花生及其加工產品，黃麴毒素B1限量為2 µg/kg、總黃麴毒素限量為4 µg/kg，這批印尼的脆皮花生在邊境必須做退運或銷毀。食藥署將針對「明進貿易有限公司」由加強抽批查驗調整為逐批查驗。