上班族一躺床就「腦內開會」壓力型失眠　中醫推3安神穴位

▲許多上班族出現壓力型失眠。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

中醫師指出，不少現代上班族白天工作、晚上滑手機，一躺上床就開始「腦內開會」出現入睡困難、半夜醒來無法再入睡或清晨過早醒來等狀況，這正是典型的壓力型失眠，可透過中藥、針灸、按摩穴道來舒肝養心，找回一夜好眠。

根據國健署2019年報告，台灣失眠盛行率達23.5％，也就是每5人中就有1人飽受睡眠障礙困擾，其中高達80％為45到65歲的中年族群，女性比男性更容易受到影響。

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土城醫院中醫科醫師劉泰然分享，一名32歲的陳小姐從事業務工作，日夜奔波，為了配合客戶時間經常加班熬夜，作息不規律，即使放假也難以充分休息，長期淺眠多夢、月經不調，情緒也日漸煩躁不安。

劉泰然說明，中醫稱失眠為「不寐」，多與五臟六腑的氣血失調有關，現代人常見的「壓力型失眠」，多由「肝氣鬱結」與「心神失養」所致，肝氣鬱結者常表現為入睡困難、情緒緊繃、胸悶易嘆氣，當氣血不通時容易上火，進而出現煩躁易怒、口乾舌燥等症狀；長期失眠，身體代償失調，容易演變成心神失養，表現為失眠、倦怠、記憶力減退、恍神等。

針對失眠問題，劉泰然分析，中醫會依據患者的體質與症狀，選用疏肝理氣、清熱、養心安神等中藥進行個人化調理，常用藥材包括柴胡、香附、黃連、遠志與合歡皮等，平時應避免刺激性食物，中午過後則應減少攝取咖啡與濃茶，若不敢服用中藥，也可透過針灸來調整氣血，日常保養可以按摩神門、內關、太衝等安神穴位，每次約5分鐘，孕婦不宜。

▲醫師劉泰然說明平時可按摩神門、內關、太衝等安神穴位保養。（圖／土城醫院提供）

劉泰然也建議，睡前避免劇烈運動及過度用腦，並關閉3C產品，有助於入睡，建立規律運動習慣與固定就寢時間，避免熬夜，也能提升睡眠品質。另可嘗試腹式呼吸、精油泡腳等放鬆練習，促進身心平衡。

劉泰然提醒，失眠本身不是一種疾病，而是身心失衡的警訊，若長期未獲改善，不僅影響白天精神，還可能導致免疫力下降、焦慮憂鬱，甚至引發心血管疾病，當壓力大、睡不好時，切勿硬撐，應及早尋求專業協助，讓夜晚能安然入眠，白天更有精神迎接挑戰。