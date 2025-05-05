ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

首批萊豬輸台！食藥署公布邊境累計抓6批「超標萊牛」

食藥署說明邊境牛肉和豬肉萊克多巴胺情況。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布，邊境牛豬萊克多巴胺報驗情況。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣自110年元旦開放萊豬進口，4/29有首批萊豬輸台，引發社會關注。食藥署署長姜至剛今日表示，開放以來，邊境報驗豬肉及豬雜碎共計2萬5,466批，檢出萊克多巴胺計1批，並無超標，而在牛肉部分，過去曾在邊境檢出2,493批含有萊克多巴胺的牛肉及其部位，總計有6批不合格，均已退運銷毀。

萊克多巴胺殘留容許量於牛肌肉，自101年9月11日實施；豬肌肉、脂(含皮)、肝、腎及其他可食部位，自110年1月1日實施。姜至剛指出，101年9月11日至114年4月30日邊境報驗牛肉及牛雜碎共計24萬9,609批，檢出萊克多巴胺計2,493批，其中檢出萊克多巴胺超標不合格為6批，不合格批均退運銷毀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

110年1月1日至114年4月30日邊境報驗豬肉及豬雜碎共計2萬5,466批，檢出萊克多巴胺計1批，其中檢出萊克多巴胺超標不合格為0批。

而在110年至114年4月間，於後市場對進口及國產之牛肉產品共抽驗6,141件檢驗乙型受體素（含萊克多巴胺），僅於110年有1件「美國冷藏牛腱」檢出0.02ppm萊克多巴胺不合格，已依法處辦，其餘皆合格；於後市場對進口及國產之豬肉產品共抽驗1萬8,501件檢驗乙型受體素（含萊克多巴胺），結果皆合格。

姜至剛強調，所有放行產品，都在科學分析下可接受風險，「豬肉儀表板」皆會透明揭露檢驗結果，未來也持續依食安優先、科學分析、國際標準及市場稽查辦理。

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

關鍵字： 萊克多巴胺 萊劑 豬肉 牛肉

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

高齡醫學權威陳亮恭談「健康長壽」：不失能是關鍵

解禁「日本全齡牛」進口預告期滿！食藥署：逾30國已開放

夏天養生應護心少動怒！　紅色、酸味食物有助安神收汗

戴手套仍有4.5％染菌風險！醫示警「6時機」一定要洗手

在冷氣房「腋下還是一片濕」　15歲少女狐臭崩潰不敢舉手發言

首批萊豬「澳洲冷凍豬腳」輸台！食藥署：不會公布流向

首批萊豬輸台！食藥署公布邊境累計抓6批「超標萊牛」

研究：每天1杯咖啡和茶　反而顧骨本、防骨鬆！

醫每天吃披薩卻瘦10公斤！親曝「1種蔬菜」減脂

真海芙・臻認證：讓醫美保養回到無偽與無懼

讀者迴響

回到最上面