首批萊豬輸台！食藥署公布邊境累計抓6批「超標萊牛」

▲食藥署公布，邊境牛豬萊克多巴胺報驗情況。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣自110年元旦開放萊豬進口，4/29有首批萊豬輸台，引發社會關注。食藥署署長姜至剛今日表示，開放以來，邊境報驗豬肉及豬雜碎共計2萬5,466批，檢出萊克多巴胺計1批，並無超標，而在牛肉部分，過去曾在邊境檢出2,493批含有萊克多巴胺的牛肉及其部位，總計有6批不合格，均已退運銷毀。

萊克多巴胺殘留容許量於牛肌肉，自101年9月11日實施；豬肌肉、脂(含皮)、肝、腎及其他可食部位，自110年1月1日實施。姜至剛指出，101年9月11日至114年4月30日邊境報驗牛肉及牛雜碎共計24萬9,609批，檢出萊克多巴胺計2,493批，其中檢出萊克多巴胺超標不合格為6批，不合格批均退運銷毀。

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110年1月1日至114年4月30日邊境報驗豬肉及豬雜碎共計2萬5,466批，檢出萊克多巴胺計1批，其中檢出萊克多巴胺超標不合格為0批。

而在110年至114年4月間，於後市場對進口及國產之牛肉產品共抽驗6,141件檢驗乙型受體素（含萊克多巴胺），僅於110年有1件「美國冷藏牛腱」檢出0.02ppm萊克多巴胺不合格，已依法處辦，其餘皆合格；於後市場對進口及國產之豬肉產品共抽驗1萬8,501件檢驗乙型受體素（含萊克多巴胺），結果皆合格。

姜至剛強調，所有放行產品，都在科學分析下可接受風險，「豬肉儀表板」皆會透明揭露檢驗結果，未來也持續依食安優先、科學分析、國際標準及市場稽查辦理。