乳癌不只有硬塊！6個容易被忽略的早期徵兆　千萬別掉以輕心

▲如果出現「乳房搔癢、夜間盜汗、皮膚像橘子皮」等異狀別輕忽，有可能是乳癌的早期警訊。（圖／取自免費圖庫pexels)

記者張芳瑜／綜合報導

乳癌為台灣婦女發生率癌症中的第一名，發生高峰約在45-69歲之間，不可不慎。許多人對乳癌的印象是出現硬塊或乳房外型改變，但其實有些症狀非常隱晦，往往容易被忽視，也因此不少人錯過了及早發現的黃金時機。外國網站《Bright Side》整理出以下6個乳癌可能出現的輕微徵兆，雖然不明顯，但絕對不該忽略。如果身體出現任何不適，請盡快諮詢專業醫師尋求協助。

1、無明顯原因的乳房腫脹

[廣告]請繼續往下閱讀...

若你的乳房突然出現腫脹，且伴隨皮膚改變，這可能是發炎型乳癌的警訊。這類型的乳癌不同於一般乳癌，不一定會有明顯硬塊，而是因為癌細胞堵塞皮膚的淋巴管，造成紅腫、悶重甚至灼熱感。出現這些異常時，千萬不要拖延，儘快就醫檢查。

2、出汗過多，尤其是夜間盜汗

你是否近期出現容易流汗，尤其是睡覺時會出現盜汗的情況？這可能與身體的免疫反應或感染有關，而癌症患者常見的感染，也可能導致高燒與大量流汗。此外，有些乳癌患者在疾病發展過程中或治療期間，也可能因身體變化出現突如其來的多汗。雖然這聽起來不起眼，但其實也是值得關注的症狀之一。

3、乳房癢癢的，總是好不了

持續性的乳房搔癢，許多人可能以為是皮膚乾燥或過敏，但這其實也可能是發炎型乳癌的表現之一。這類型的乳癌通常不會伴隨明顯腫塊，反而是皮膚出現變化與癢感。如果擦乳液或其他保養品都沒辦法改善，就建議儘早請醫師檢查。

4、不明原因的疼痛

乳房偶爾會有些疼痛並不罕見，但若感受到持續的刺痛、灼熱感，或是腋下也有不舒服的痛感，尤其是沒有明顯原因時，就要提高警覺。發炎型乳癌有時會造成乳房淋巴阻塞，導致慢性疼痛感，甚至患側乳房會感覺比另一側溫熱。出現這些異常症狀時，請別忽略，及早就醫才是保障健康的最佳方法。

5、乳房皮膚摸起來像橘子皮？

乳房皮膚突然出現凹凸不平、變厚或像橘子皮那樣的質感，這可能是癌細胞阻塞淋巴管造成皮下積水，讓皮膚緊繃，進而出現外觀改變。這類皮膚改變是乳癌的一種早期警訊，若發現類似情況，應該儘快尋求醫師檢查。

6、異常疲倦、全身沒勁

如果你常常感到極度疲倦、精神不濟，即使休息也無法緩解，這有可能與乳癌已經擴散（即轉移性乳癌）有關。這種疲憊不是單純的勞累，而是會影響日常生活、讓人難以完成原本輕鬆的任務。若你發現自己長期疲累，甚至影響生活品質，務必與醫師討論，進一步檢查原因。

身體其實會發出警訊，只是我們常常忽略。乳癌早期若能發現，治療效果會更好。下次當身體傳出異樣訊號，請別再輕忽，好好感受照顧自己吧！