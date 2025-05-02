今年公費流感疫苗買686.4萬劑！5廠商供貨　國光經歷鼠亂仍排第一

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

今年度公費流感疫苗採購招標結果出爐！疾管署今（2）日公布今年採購流感疫苗從四價疫苗改為三價疫苗，總計花費15.7億元採購686.4萬劑，由國光生技、葛蘭素史克（GSK）、台灣東洋、賽諾菲、高端公司5家廠商得標。其中國光生技供貨最多，數量達316.5萬劑，占47.5%，不受先前實驗鼠安置問題影響。

為因應今(114)年秋冬流感疫情整備，疾管署已於4月23日完成今年公費三價流感疫苗採購作業。疾管署表示，考量高齡人口成長，以及因應疫情變化或民眾接種意願提升之額外下訂需求，總計採購686萬4,910劑。其中屬於公費流感疫苗計畫實施對象647萬9080劑，較去年增加約4.2萬劑。

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疾管署副署長羅一鈞表示，目前國內取得三價流感疫苗許可證廠商共有5家，本次均有投標；採購作業循例仍採適用最有利標、複數決標方式辦理，評選結果已於今日公告，由5家廠商得標：

1、國光生物科技股份有限公司316萬5,830劑(占47.5%)

2、荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司(授權裕利股份有限公司投標及履約)174萬9,540劑(占26.3%)

3、台灣東洋藥品工業股份有限公司75萬2,300劑(占11.3%)

4、賽諾菲股份有限公司60萬8,320劑(占9.1%)

5、高端疫苗生物製劑股份有限公司38萬8,920劑(占5.8%)

▲公費流感疫苗採購結果。（圖／疾管署提供）

羅一鈞表示，業者會依合約規定於9月下旬至10月中旬分三批次交貨，疾管署規劃依照往年方式於今年10月1日分兩階段開開打。

疾管署說明，今年度公費流感疫苗決標量共686萬4,910劑，包括確定採購量666萬4,910劑，其中含114年度流感疫苗接種計畫實施對象所需疫苗量647萬9,080劑、中央及地方委託代購量18萬5,830劑，以及可視實際需求再額外下訂之數量20萬劑（開口合約）。

相較去年決標量688萬8200劑雖略減約2.3萬劑，但今年度計畫實施對象647.9萬劑，實際較去年增加約4.2萬劑，以反映國內高齡人口成長趨勢。去年決標之計畫實施對象所需疫苗量為643萬6910劑，中央及地方委託代購量為20萬1290劑，可視實際需求再額外下訂之數量為25萬劑(去年11月實際下訂15萬劑)。