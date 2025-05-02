保養品擦了等於白擦？　皮膚科醫師解析成分吸收關鍵

▲大多數保養品的成分，其實只能停留在肌膚表面。（示意圖／Pexels）

文／常春月刊

我們每天努力擦保養品，但你有沒有想過這些成分到底有多少真的能滲透到肌膚深層、發揮效果呢？皮膚科醫師李杰年指出，人體的表皮層雖然只有約0.3毫米，但它的屏障功能非常強大，這也意味著大多數保養品的成分，其實只能停留在肌膚表面。

問題在於，如果保養成分進不去肌膚深層，那效果就會大打折扣，可能只能讓肌膚短暫感覺滋潤或滑順，卻無法真正改善像是深層乾燥、敏感、脫皮或油水失衡等問題。也就是說，看起來水嫩的肌膚，其實底層還是乾燥的，久了可能就會出現泛紅、脫屑，甚至容易出油等狀況。

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營養成分沒吸收，效益打折扣

如果保養品的活性成分沒辦法順利進入肌膚深層，那對黑斑、細紋、膠原蛋白流失等問題的改善效果就會很有限；像是在術後修復、季節交替肌膚容易不穩定的時候，如果營養無法深入肌底，就會影響修復和舒緩的速度。

再者，許多人花了大錢買精華液或高單價保養品，結果成分只能停留在肌膚表層，吸收率不佳，等於保養效果被打了折扣。因此，李杰年提醒，如果想讓保養品真正發揮作用，深入肌膚底層吸收，需要靠一些專業輔助工具幫忙，才能讓保養投資更有價值。

保養成分導入方式選擇多

皮膚科醫師江紀萱指出，現在市面上常見的導入技術，包括微針、氣動注入、冷凍霧化、紅外線等，這些方法的目的都是幫助保養成分更有效穿透肌膚表層。特別是在做完雷射或光療療程後，再搭配導入儀使用，能加強保濕、美白效果，對肌膚修復也有不錯的幫助。

另外，現在也有非侵入式的導入儀，簡單來說，是運用電穿孔經皮傳輸技術，在不傷害皮膚的情況下，短暫打開肌膚表面的微小通道，讓保養成分能更深入滲透進去，不只是停留在表面。這種導入方式，特別適合幾種人，包括皮膚比較敏感的人、年紀較長、肌膚修復力比較慢的人，以及害怕疼痛或不想接受侵入式療程的人；不只能用在術後修復，也很適合作為日常保養的加強版，幫助保養品發揮更大效益。

防曬與保濕是保養關鍵

江紀萱強調，在日常保養中，防曬與保濕是最基礎，卻也最關鍵的兩個步驟。防曬可以幫助肌膚抵禦紫外線的傷害，避免曬黑、老化，甚至減少斑點與皮膚癌風險，保濕則能維持肌膚屏障的完整性，減少乾燥、脫皮與敏感等問題，讓肌膚更穩定健康。即使是再昂貴的保養品，如果忽略這兩步，效果也會大打折扣。

尤其台灣氣候濕熱又變化大，肌膚容易出現油水不平衡的狀況，更需要透過防曬與保濕打好基礎；每天做好這兩件事，就是守護肌膚健康、延緩老化最有效的方式，防曬和保濕做對了，保養就成功了一半。

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