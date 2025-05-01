刑訴鑑定新制「逾700件醫糾案卡關」　衛福部今推試辦計畫解套

▲衛生福利部與法務部合作施行新制解決刑事醫事鑑定困境。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

涉及刑事的醫療糾紛，有時需醫師協助「醫事鑑定」以釐清案情，然而去年5月15日實施《刑事訴訟法》新制，要求鑑定人須具結、具名、出庭，使醫師參與鑑定意願大幅降低，刑事醫療鑑定也幾乎停擺，這段期間有超過700件醫糾案遭退回各地檢察署。衛福部今（1）日表示，經過與法務部協調，即日起實施「醫療專業意見」試辦計畫，以解決當前困境。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，過去醫療糾紛相關刑事訴訟需要醫療意見時，司法單位會詢問衛福部，再由衛福部請專科醫師給予意見、提醫審會討論，做出醫事鑑定後把意見給法院或者檢察署。

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司法院為強化鑑定程序保障，於去（113）年5月15日施行刑事訴訟法部分修正條文，規定鑑定人須具結、具名及到庭以言詞說明，然而該做法讓現行醫事鑑定制度造成巨大衝擊。

劉玉菁說明，具名可能使鑑定醫師受到關說請託或騷擾甚至報復，而有心理壓力；又醫師本業為醫療照護，現行臨床業務已十分龐大，難以負荷出庭，使醫師參與鑑定之意願大幅降低，刑事醫事鑑定陷入停擺狀態，過去近一年時間有約700件案件因此退回檢察署，也間接影響了民眾於訴訟過程中釐清真相權益。

為緩解檢察機關偵辦醫療糾紛案件無法送醫審會鑑定困境，劉玉菁表示，衛生福利部、法務部及台灣高等檢察署，經多次會議溝通協調，共識若檢察機關於偵查醫療糾紛案件，有徵詢醫療意見需要時，得函詢衛生福利部「醫療專業意見」，程序比照過去鑑定的嚴謹，以作為案件偵查階段參考。

衛福部表示，該試辦計畫預計自114年5月1日起正式施行，將可解決大部分刑事案件因刑事訴訟法新制而無法繼續偵辦之問題。