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「低血壓」別慌！醫曝符合「1條件」反而更長壽

量血壓,血壓。（圖／達志／示意圖）

▲醫師指出，如果血壓偏低「但身體沒不舒服」，反而可能是長壽的象徵。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

大家都知道低血壓會頭暈，甚至昏倒，但其實「天生血壓低」並不一定是有問題。醫師指出，臨床上醫師更在意的是是否伴隨低血壓症狀，如果血壓偏低「但身體沒不舒服」，反而可能是長壽的象徵。

聯安診所心臟內科主任醫師施奕仲表示，在醫學上，當收縮壓（上壓）低於90 mmHg，或舒張壓（下壓）低於60 mmHg，就會稱之為低血壓，高血壓的標準明確訂有上限，但正常血壓卻沒有訂下限，這其實就說明了，身體若沒有任何不適，血壓低並不是一件壞事。 

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施奕仲說，兒童血壓普遍較低，例如85/55 mmHg，這是因為兒童血管彈性較佳、周邊阻力低，血壓數值自然較低，隨著年齡增長，血壓會逐漸升高，這是自然生理現象，所以如果成年後，血壓仍維持在90/60mmHg左右，卻沒有出現任何症狀，這代表心血管負擔很輕，甚至可能是長壽的象徵。

但還是會有民眾疑惑，低血壓是否真的沒有風險？其實關鍵不在數值，而是「變化的幅度」。施奕仲指出，若平時休息時血壓穩定在140/90mmHg，但某天突然降到120/80mmHg以下，身體就可能會出現頭暈、噁心、四肢較無力等症狀，這時候即便血壓還在「正常範圍」，其實也是低血壓的一種。

相對性的變化是造成低血壓症狀重要的因子，因為身體無法適應如此急速的變化，如果收縮壓突然下降的幅度超過20 mmHg以上，身體若來不及適應，就可能會導致不適。

施奕仲提醒，若是血壓突然驟降所導致的低血壓情形或是出現持續的頭暈、無力、甚至昏厥，那麼就需要進一步檢查，確認是否有其他的健康問題，若是天生血壓低的人，建議最好培養運動習慣，讓心臟有更好的適應能力。

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關鍵字： 低血壓 高血壓 血壓低

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