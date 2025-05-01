她便秘10天拉不出來！狂吃菜喝水也沒用　醫揪出甲狀腺作怪

▲一名女子深受便秘困擾，竟是甲狀腺作怪。（圖／達志示意圖）

生活中心／綜合報導

有便秘困擾不一定是腸胃問題！一名女子努力補充纖維、水分以及運動，但仍受便秘困擾，甚至可以超過10天不排便，她情緒也受影響，上班容易與同事發生爭執。經過醫師檢查，發現她患有甲狀腺功能低下，在補充甲狀腺素後已可以自然解便，不用再依賴軟便劑。

外科醫師陳榮堅在臉書分享，一位30歲左右的女子因為便秘的困擾來求診，她表示自己明明已經做很多努力了，該補充的纖維、水分和營養都有補充，甚至還特別去上韻律體操課，但是只要不服用軟便劑、沒有吃瀉藥，就可以超過10天不排便。患者因為排便不順，情緒也受到影響，上班時很容易和同事發生爭執。

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陳榮堅安排大腸鏡檢查，發現患者左側降結腸與乙狀結腸蠕動功能較差，但仍有運作。他進一步懷疑可能還有其他潛在原因造成便秘，經過後續抽血檢查，確診為甲狀腺功能低下，而患者當時完全不自知。「在幫她補充甲狀腺素兩週後，回診時她很開心表示現在排便非常順暢，不用再依賴軟便劑，大約每 1-2 天就可以自然解便了！」



根據中國醫藥大學附設醫院在官網的衛教資訊，通常甲狀腺機能低下的病人會有怕冷，頭髮粗燥且容易落髮，容易疲倦，黏液水腫合併體重過重也常見，除了上述症狀，有些人還會被便秘所困擾。除了控制體重之外，注意膳食纖維與水份的充份攝取也是重要的。

另外，如果長期食用無碘鹽（玫瑰鹽、進口鹽、竹鹽），缺碘也會造成甲狀腺功能低下，缺乏碘攝取造成甲狀腺功能低下者應避免攝取過量的十字花科食物（芥蘭、油菜、花椰菜、高麗菜、萵苣、白菜、白蘿蔔等），它們會妨礙碘的利用，進一步壓抑甲狀腺機能。