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醫爆低價給付賜死「手術救命藥」　健保署：台灣價格比日韓高

▲中央健保署,健保署。（圖／ETtoday資料照）

▲中央健保署。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

台灣健保壓低藥價，導致不少原廠藥退出台灣市場，近日台北慈濟醫院心臟血管外科主任諶大中表示在臉書表示，2022年才在台灣上市的泰爾茂「AQUABRID」外科封合凝膠被健保「賜死」，業務代表說因健保低價到公司不能賣，要停止供貨。對此，健保署也回應，該產品有不同規格，臨床常用的規格供貨是沒有問題的，且台灣核價比日韓還高。

諶大中在臉書寫道「錯誤的政策比貪污更可怕」，他說，主動脈剝離及主動脈瘤的外科手術，是非常困難且高風險的手術，其中重要的原因之一，是即便非常精細地縫合，血管吻合口也常常會很容易出血，近年有了幾種外科手術凝膠，塗抹在接合處，可以減少針孔的出血，才讓主動脈手術不那麼讓人聞風喪膽。

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諶大中坦言，AQUABRID就是其中一項非常好的產品，在過去幾年中，經常推薦病人自費選用，不過5月1日起，大概病人就用不到了，因為健保用一個令人震驚的低價把這項產品納入健保給付。他透露「今天業務代表來告訴我，這個價格他們公司不能賣，決定停止供貨。」

健保署醫審及藥材組組長黃育文強調，外傳消息是片面消息，該產品並沒有退出台灣市場，因為這是屬於急重症使用的一部分，健保有編列預算要納入，給付於A型急性主動脈剝離術、主動脈根部手術等急性心血管手術，預估1年約1,400名病人受惠，而該產品總共有2cc、4cc、5cc等3種規格，目前4cc是沒有問題的，而這也是臨床最常使用的規格。

黃育文也提到，廠商確實對2cc的價錢有意見，但他們已經提出成本資料申覆，預計會在5月的共擬會議重新討論，但並不影響病人使用。另外，她也強調，健保針對2cc、4cc、5cc的核價，分別為11831點、29577點以及23662點，以最近四季浮動點值計算，1點約為0.9041元，日本核價是5586元（2cc)、13965元（5cc)；韓國為1504元（2cc)，台灣的核價遠比國際高。

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關鍵字： 健保署 健保給付 AQUABRID 心臟

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