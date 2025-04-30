ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

中國附醫致函《刺胳針》 要求撤文　認院內醫師投書違科學倫理

▲▼陳志金認為投書內容有錯誤。（圖／取自臉書）

▲中國附醫醫師投書期刊內容遭指出數據引述錯誤。（圖／取自陳志金臉書）

記者洪巧藍／台北報導

中國附醫醫師李景行投書國際頂級醫學期刊《刺胳針》 （The Lancet）指台灣健保體系瀕臨全面崩潰，其中引述新冠疫情期間住院死亡率等數據錯誤引發爭議。中國附醫今（30）日發布聲明指出，該院醫學倫理委員會認定醫師違背科學倫理與學術寫作原則，已正式致函刺胳針要求撤稿。

中國醫藥大學附設醫院今日發布聲明稿指出，該院醫學倫理委員會已於昨（29）日主動召開會議，針對26日刊登於《刺胳針》（The Lancet）之讀者來函進行審查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

院方指出，經檢視後認定，李醫師該文所引用之數據存在明顯錯誤，如新冠肺炎病患死亡率及護理人力比率等，並以失實的論述導致誤導性結論，對文獻回顧之正確性、科學性與可信度產生重大疑慮，嚴重違背科學倫理與學術寫作原則。

院方強調，此一錯誤內容對台灣全民健保制度造成不實指控，亦對長期致力於改善醫療品質與照護環境的醫療人員造成不公。中國醫藥大學附設醫院醫學倫理委員會已正式致函該期刊，要求撤回該文，以維護台灣醫療體系之專業聲譽。

該文由中國附醫的醫師李景行、許漱白投書，內容點名台灣醫療體系正面臨系統性崩潰，情況已經於新冠疫情時顯現，2022年Omicron高峰時期新冠住院患者死亡率高達58.2%，至於鄰近的日本則僅有12.5％，這樣巨大的差距來自於重症醫療不足、分級轉診延誤，但現在卻沒有從疫情中吸取經驗，更因為低薪、護病比過高等問題，面臨健保實施30年來最大護理離職潮。

衛福部部長邱泰源昨日受訪重申，引用錯誤的數據呈現不實的台灣狀況，這是非常不當的行為，衛福部將儘速去函刺胳針提出回應與澄清。

關鍵字： 台灣醫療 健保 衛福部 急診壅塞 新冠疫情 邱泰源 刺胳針

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

高齡醫學權威陳亮恭「東森栢馥」開講　傳授健康長壽祕訣

手術「救命凝膠」5月起沒了！醫爆健保害的：自費也買不到

28歲女常應酬拚酒「長腺瘤性瘜肉」　醫：最快5年就變腸癌

她乳癌轉移肝臟！健保口服標靶藥僅2年　醫籲延長給付助延命

「預立醫療諮商」5／1起健保擴大給付　新增2類人約180萬人受惠

奇蹟！69歲廖爺爺脫離呼吸器　雲基照護團為患者創新生

LIVE／ETtoday健康雲大師講座　陳亮恭院長分享長壽祕訣

「1蔬菜」穩血糖又抗老化！醫點名「男人要吃」：能幫助生殖能力

藥局賣「事後避孕藥」擬參考日本計畫　當場服用後到診所回診

母親節送媽媽「娜美級」女神美顏　保養靠「一招」自然有感

讀者迴響

回到最上面