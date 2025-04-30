中國附醫致函《刺胳針》 要求撤文　認院內醫師投書違科學倫理

▲中國附醫醫師投書期刊內容遭指出數據引述錯誤。（圖／取自陳志金臉書）

記者洪巧藍／台北報導

中國附醫醫師李景行投書國際頂級醫學期刊《刺胳針》 （The Lancet）指台灣健保體系瀕臨全面崩潰，其中引述新冠疫情期間住院死亡率等數據錯誤引發爭議。中國附醫今（30）日發布聲明指出，該院醫學倫理委員會認定醫師違背科學倫理與學術寫作原則，已正式致函刺胳針要求撤稿。

中國醫藥大學附設醫院今日發布聲明稿指出，該院醫學倫理委員會已於昨（29）日主動召開會議，針對26日刊登於《刺胳針》（The Lancet）之讀者來函進行審查。

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院方指出，經檢視後認定，李醫師該文所引用之數據存在明顯錯誤，如新冠肺炎病患死亡率及護理人力比率等，並以失實的論述導致誤導性結論，對文獻回顧之正確性、科學性與可信度產生重大疑慮，嚴重違背科學倫理與學術寫作原則。

院方強調，此一錯誤內容對台灣全民健保制度造成不實指控，亦對長期致力於改善醫療品質與照護環境的醫療人員造成不公。中國醫藥大學附設醫院醫學倫理委員會已正式致函該期刊，要求撤回該文，以維護台灣醫療體系之專業聲譽。

該文由中國附醫的醫師李景行、許漱白投書，內容點名台灣醫療體系正面臨系統性崩潰，情況已經於新冠疫情時顯現，2022年Omicron高峰時期新冠住院患者死亡率高達58.2%，至於鄰近的日本則僅有12.5％，這樣巨大的差距來自於重症醫療不足、分級轉診延誤，但現在卻沒有從疫情中吸取經驗，更因為低薪、護病比過高等問題，面臨健保實施30年來最大護理離職潮。

衛福部部長邱泰源昨日受訪重申，引用錯誤的數據呈現不實的台灣狀況，這是非常不當的行為，衛福部將儘速去函刺胳針提出回應與澄清。