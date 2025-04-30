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LIVE／ETtoday健康雲大師講座　陳亮恭院長分享長壽祕訣

生活中心／台北報導

《ETtoday健康雲》與東森栢馥全健康服務中心下午舉辦以「如何健康長壽又有生活品質」為主題的講座，特邀高齡醫學專家、台北關渡醫院院長暨國立陽明交通大學特聘教授陳亮恭醫師擔任主講人，分享延緩老化及預防失能的有效策略，幫助民眾追求健康長壽。《ETtoday新聞雲》將同步直播這場講座的精彩內容。

陳亮恭醫師在高齡醫學、老化及失能預防研究方面積極推動，以活躍老化為核心的健康管理理念。他強調，透過營養、運動、心理健康及社會參與等多元方式，能有效提升高齡者的生活品質。

儘管現代人的平均壽命逐漸延長，但慢性疾病的高發率成為高齡健康的重大挑戰。失能與孤獨是高齡者面臨的最大威脅之一。在講座中，陳亮恭醫師將深入探討高齡者常見的慢性病預防重點，並分享如何透過合理攝取蛋白質及結合有氧與阻抗運動來維持骨骼肌健康。此外，他也提醒民眾要重視社會連結，以避免因孤立而帶來的健康風險。

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今日的講座「如何健康長壽又有生活品質」將在東森栢馥全健康服務中心舉行，由陳亮恭醫師引導民眾了解如何在延長壽命的同時，保持身心靈的全面健康。有興趣的民眾可透過《ETtoday新聞雲》和《ETtoday健康雲》線上觀看直播，學習高齡健康管理的新知識。

▲▼東森栢馥健康講座,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲《ETtoday健康雲》與東森栢馥全健康服務中心下午舉辦講座 。（圖／記者徐文彬攝）

關鍵字： 健康 長壽 高齡 講座 專家

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