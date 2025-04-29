專家示警「這類食品」超毒　過度攝取早死風險增近3%

▲專家提醒，超加工食品過度攝取早死風險增加。（圖／達志影像）

記者楊庭蒝／綜合報導

吃進越多超加工食品，恐讓早死風險悄悄上升。一項最新針對全球 24 萬多名受試者的研究發現，每天飲食中只要增加10%的超加工食品，因各種原因導致的早逝風險就會提高近3%。研究團隊甚至推估，若完全不吃這類食品，美國2017年就可能減少超過12萬人死亡。

這項研究由巴西聖保羅大學公共衛生榮譽教授Carlos Monteiro 導，並刊登於《American Journal of Preventive Medicine》。他指出，團隊分析3 至69歲族群的死亡風險變化後發現，超加工食品對健康的衝擊不容忽視。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究使用Monteiro創建的NOVA食品分類系統，將食品依加工程度分為四類，其中第4類「超加工食品」包括大量廉價、經過化學處理的成分與人工添加劑，例如泡麵、洋芋片、含糖飲料、加工零食等，幾乎不含天然食材。

研究顯示，這類食品不只與早逝風險有關，也與多種健康問題相關。根據先前多項研究，攝取超加工食品較多者，罹患心血管疾病致死率提高 50%，焦慮與肥胖風險也分別增加逾五成；同時也與第二型糖尿病、睡眠障礙、認知退化與癌症發生率有關。

在美國，平均有超過一半（約 55%）的飲食來自超加工食品，是全球比例最高的國家。研究估算，若將攝取比例降為零，單在2017年就能減少12.4萬人死亡。其他像巴西、哥倫比亞等攝取量較低國家，也可望減少上萬起死亡。

不過，也有專家對此研究提出質疑。英國 牛津大學 的營養學者 Astbury 指出，這項研究無法證明死因與超加工食品有直接因果關係，僅能顯示「關聯性」，且以「完全不攝取」作為風險最低假設，並不符合現實生活情境。