新冠又升溫「高峰恐落5、6月」　20多歲女併發心肌炎住加護

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者趙于婷攝）



記者趙于婷／台北報導

國內新冠肺炎疫情已連續3周上升，疾管署今公布上周新增21例新冠併發重症本土病例及7例死亡病例。重症個案中有1名北部20歲女性發燒兩天，第3天到急診就醫時，發現新冠感染併發肺炎和心肌炎，當天就收治加護病房，目前還在加護治療中。疾管署副署長羅一鈞提醒，這一波流行是Omicron流行的第7波，高峰可能落在5月或6月，仍待觀察。

疾管署防疫醫師李宗翰指出，北部20多歲女性沒有相關慢性病史，4月底發燒2天，還伴隨背部酸痛和冒冷汗，第3天到急診就醫，初步檢查發現白血球數量升高，發炎指數上升，X光發現右下肺葉有發炎，經新冠快篩是陽性，研判是新冠肺炎併發肺炎和心肌炎，現在收治加護病房治療中。而該個案沒有接種JN.1疫苗，最近一次接種新冠疫苗是110年。

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根據疾管署統計，上周（4月22日至28日）新增21例新冠併發重症本土病例及7例死亡病例，重症病例數及死亡病例數均較前一周增加；自去年9月1日起截至今年4月28日，新冠併發重症本土病例累計600例，其中129例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中自去年10月1日起通報之確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達95%以上。

另全球新冠病毒陽性率整體呈下降趨勢，惟東地中海、西太平洋及東南亞區近期上升；鄰近之中國3月病例數、重症數及死亡數均較2月上升，香港、韓國近期陽性率皆呈上升趨勢，日本病例數則下降趨勢；全球主要流行變異株為XEC及LP.8.1。

羅一鈞表示，近期新冠重症和死亡人數都創下今年單周最高紀錄，是Omicron第7波疫情，這一波高峰有可能落在5月或6月，以日本來看，他們在秋冬有一波增加，但和前一波相比只有一半，不過整個流行時期有拉長，台灣這一波不知道是否會像日本一樣緩和上升，還要看後續狀況。

疾管署表示，接種疫苗是預防新冠中重症最有效的方法，尤其是65歲以上長者和5至17歲兒童青少年，預防效益最顯著。依據疾管署最新分析2023到2024年新冠疫苗的預防效益，65歲以上長者接種一劑可降低55%中重症發生率、接種兩劑可降低78%中重症發生率；5至17歲兒童青少年接種新冠疫苗可降低76%中重症發生率。

李宗翰提醒，目前新冠疫苗（莫德納JN.1）仍有321萬劑供全民接種，年齡滿6個月以上均為公費新冠疫苗對象，另65歲以上長者等三族群建議接種兩劑（間隔6個月）。