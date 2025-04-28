男無視牙齦長膿衝遶境「痛到半途退出」　醫嘆：拖太久只能拔掉

▲醫師提醒，牙齒有疼痛問題一定要盡快就醫。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名50多歲男性是虔誠的媽祖信徒，某次白沙屯媽祖遶境前兩周，牙齦長了膿包發腫，男子不以為意仍參加活動，半途突發劇烈牙痛，只能退出行程，就醫發現嚴重根尖膿腫合併裂牙，已無法保留牙齒，只能拔除後重建。

台大醫院口腔醫學部兼任主治醫師、顯微根管治療醫師張添皓指出，其實類似這樣的案例並不罕見，很多人牙痛都會覺得撐一下就好，這反而讓本來就機會救的牙齒變得不能救了，以遶境來說，遶境需要長時間行走，這會導致體力下滑，可能使原本就有輕微不適的慢性牙痛進一步惡化。

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其次是邊走邊吃所引發的牙裂或黏膜咬傷，尤其在疲勞與注意力不集中時更容易發生；第三則是牙齦紅腫、發炎，與一直不斷進食加上口腔清潔不到位有關；最後則是在人潮擁擠的狀況下發生的牙齒外傷，例如牙斷裂或牙脫落。

針對遶境途中突發的五種牙齒相關急症，張添皓醫師也提出第一線的應對建議，包括牙髓炎與牙齦膿腫引發的劇痛與腫脹時，可先以溫鹽水漱口、服用止痛藥，切勿自行刺破膿包；若假牙或補綴物脫落，暫時避開患部使用，待繞境結束後儘快就診；牙齒外傷則須將脫落牙齒保存於牛奶中盡速送醫；至於智齒疼痛與牙齦出血問題，也應視狀況以冷敷、加壓止血、止痛藥或處方藥輔助處理，以上急症可以找醫療站評估。

為避免上述情況發生，張添皓建議，信眾在繞境前應提早安排牙科檢查，尤其是有蛀牙、老舊補綴物或牙周問題者，宜先處理完成再出發，同時應隨身攜帶止痛與自己隨身藥物，還有小型牙刷、牙線與漱口水等口腔清潔用品，減少因環境不便而導致的細菌滋生與牙病發作。



▲媽祖遶境口腔保健。（圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供）