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北榮第三波調薪！陳威明：落實不同工不同酬留人

北榮中正樓。（圖／資料照）

▲北榮中正樓。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

台灣醫護人力流失，為提高醫護留任率，台北榮總在今年4月起啟動第三波獎勵調整方案，落實「不同⼯、不同酬」。院長陳威明表示，北榮是公立醫學中心，需遵守政府獎勵金發放規定，會在院內財務容許和符合規定的情況之下，提高醫護待遇。

北榮自去年6⽉率先每⽉加發內、外、婦、兒、急診的住院醫師6000元獎勵金，今年2月調高兒童外科主治醫師工作獎金。陳威明說，兒童外科就如同消防隊，要隨時需待命，院內的兒童外科團隊過去也成功完成亞洲第一例分肝種腎高難度手術，幫助8歲小朋友脫離洗腎。

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而今年4月北榮再啟動第三波獎勵調整方案，對象為工作高風險、壓力大，容易有醫療糾紛或住院醫師。陳威明表示，婦產科醫師5點30分下班後，或假日親自來幫照顧多時的孕婦接生，醫院會針對小夜時段給予獎勵金4000元、大夜時段6000元，且醫院也沒有向產婦收取額外指定醫師費。

陳威明強調，北榮主要的使命是照顧急、重、難、罕的疾病，不過近幾年願意投入重症治療的住院醫師越來越少，他們夜間和假日需要輪流值班，和比較輕鬆且壓力小的醫療專科的薪資差異不大，這非常不合理，因此北榮也落實不同工、不同酬，在合乎規定之下，提高醫護待遇。

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關鍵字： 北榮 中正樓 台北榮總 醫護人力 加薪

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