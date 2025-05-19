職場「靜」危機！久站久坐族群「不可逆」的隱形健康風險

▲長時間久坐或久站，導致雙腿腫脹痠痛且持續存在，此時要特別留意是否為靜脈曲張前期。（圖／品牌提供，以下同）

生活中心／綜合報導

一天結束，脫下鞋子，雙腿腫脹痠痛，沉重得像灌了鉛一樣，這是許多服務業人員、醫療人員的日常寫照，也是辦公室工作者整天久坐的困擾。每天站立超過6小時，或是長時間維持同一姿勢，一開始可能只是下班後的疲勞，覺得「今天真累，腳好痠」，揉揉腿就過去了，但如果這種情況越來越頻繁，甚至半夜睡到一半突然抽筋，或是看到腿上浮現青筋、或像蚯蚓一樣的血管，那就要小心了，這些看似尋常的疲憊感若持續存在，應留意是否為靜脈曲張前期，甚至已經發展成靜脈炎！

靜脈曲張前期 你也是「腿腫一族」嗎？

許多人一開始並不會把小腿腫脹痠痛癢跟靜脈曲張聯想在一起，以為只是運動過度或血液循環不良，腿部皮膚變暗沉、發癢是過敏所致，浮腳筋則是普通的血管紋路，其實這些症狀都是靜脈曲張的警訊，它是一種慢性且「不可逆」的常見血管疾病，主要原因在於靜脈瓣膜損傷後無法自行修復，血液滯留造成靜脈擴張變形，從輕度的蜘蛛網狀靜脈，到中度的靜脈擴張，最終可能導致嚴重併發症如血管隆起、靜脈炎或血栓。

當原本光滑細膩的小腿，漸漸佈滿青筋，不僅影響美觀，久了更會帶來持續的疼痛和不適，就連行走活動都變得困難，因此千萬別自行判斷而輕忽了初期徵兆，拖到症狀加劇才就醫，若不及早檢查治療，未來可能須透過醫療介入，如硬化療法、雷射或手術等侵入性的治療方式。

靜脈曲張不可逆！雙腿需要及早保養

要預防、改善靜脈曲張，應從調整生活習慣做起，建議每半個小時至一小時起身活動，例如簡單的走動或伸展運動，避免久站久坐，並且養成規律運動，以促進血液循環，此外，專家也提供三招護理指導：

1、腿部抬高：每晚 15～20 分鐘，有助於血液回流。

2、穿著彈性襪：減少靜脈壓力，預防靜脈曲張惡化。

3、使用靜脈炎乳膏：對於輕中度的靜脈炎、靜脈曲張，外用乳膏是治療新選擇，由瑞士藥廠研發，含高濃度醫療級 MPS 的喜療瘀舒效靜脈炎乳膏，使用1～2週可有效舒緩腫脹、疼痛與發炎更快速便利。

專業醫學級護理 舒緩靜脈不適

別讓腿部疲勞影響生活品質，成為健康隱憂！無論是站立一整天的服務業人員，還是久坐辦公的上班族，靜脈曲張的高風險族群更應重視小腿保養，即刻開始，才能有效預防，如有任何症狀出現，應儘早就醫診斷，並諮詢醫師，評估是否需要專業醫療級護理，例如使用「喜療瘀舒效靜脈炎乳膏」，每日1～2次，適量塗抹於患處，輕輕按摩至吸收，有助舒緩靜脈曲張帶來的不適，平時也要用心呵護雙腿，才能感受輕盈舒適的每一步。

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