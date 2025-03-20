四肢纖瘦但小腹超凸！醫示警「瘦胖子」危機：身體走下坡還無感

▲醫師提醒，四肢纖細但肚子特別凸的「瘦胖子」健康風險高。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

有某一類的人身材看起來四肢纖細，但是肚子特別凸，可能是「內臟脂肪」在作怪！醫師指出，這類型的人就是所謂的「瘦胖子」，外表看起來瘦，但體內其實囤積了大量內臟脂肪，而內臟脂肪是「發炎製造者」，會不斷釋放發炎物質，影響全身代謝，增加健康風險，更可怕的是，身體慢慢走下坡還沒感覺。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書粉專說明，瘦胖子的人肚子常常鼓鼓的，摸起來不是鬆軟的，而是硬硬的，這種「腹部凸」的狀況，很多人以為只是變胖，但真正的問題可能是內臟脂肪過多。

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張家銘指出，內臟脂肪不是手能捏到的「游泳圈」，而是藏在內臟周圍的隱形脂肪，包圍著肝臟、腸道、胰臟，甚至心臟，它不像皮下脂肪那樣只是靜靜地待著，內臟脂肪會不斷釋放發炎物質，影響全身代謝，讓你的身體慢慢走下坡，最可怕的是，自己可能完全沒感覺，等到健康檢查報告出現紅字時，問題早已變嚴重。

很多人以為內臟脂肪就像菜市場豬肉攤看到的白白軟軟的油，其實不是。張家銘說，內臟脂肪和皮下脂肪完全不同，內臟脂肪藏在肚子深處的大網膜、腸繫膜、肝臟周圍和心包膜，相當多的正常體重的人其實有過多的內臟脂肪，這也解釋了為什麼有些看起來不胖的人，血糖、血壓、膽固醇卻比真正的胖子還糟糕。

張家銘提醒，內臟脂肪多的瘦胖子，不僅糖尿病、心血管疾病風險增加，還可能會有脂肪肝和慢性發炎問題，但內臟脂肪比皮下脂肪更容易燃燒，建議要多運動，也可嘗試間歇性斷食，也要維持睡眠充足，另外也可多做冥想、瑜珈、深呼吸，有助於降低壓力賀爾蒙皮質醇，避免壓力導致脂肪囤積。

