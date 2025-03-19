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健保署下半年推「論質計酬」　石崇良：乳癌先做

健保署署長石崇良。（圖／記者趙于婷攝）

▲健保署署長石崇良。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

乳癌是台灣女性發生率最高的癌症，為保障醫療照護，健保署預計下半年推出「論質計酬」政策。健保署署長石崇良表示，下半年「論質計酬」政策會以乳癌先實施，既然藥品到位了，治療的精準程度、品質也要能夠確保，才能讓錢花在刀口上。

乳癌是台灣女性癌症發生率的第一名，根據國健署111年癌症登記資料顯示，台灣新診斷乳癌人數已超過1萬7千人，死亡率卻也持平不降，112年有2972人因乳癌死亡，相當於每天有8人死於乳癌。

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健保署署長石崇良指出，從癌症發生率來說，乳癌是發生率第一名，根據統計，一年大概會有88萬名癌症病友接受治療，其中有18萬人是乳癌，隨著新藥發展，乳癌的治療模式也一直在改變，越來越朝向精準化，去年新增6項是針對乳癌的治療給付，投入約17億元左右，近7000名病友可以受惠。

健保署去年5月就將基因檢測納入給付，新一代ADC在今年2月納入給付後，乳癌的治療還差免疫療法（IO）。石崇良說，現在乳癌給付用藥約有15種化學藥品、16種標靶藥物，另外有3個就是免疫醫治調節劑，還差一個IO，「我們現在正在努力，最快上半年就會納入給付，用於乳癌、肺癌、大腸直腸癌的治療上。」

另外，他也提到，下半年會先針對乳癌實施「論質計酬」方案，希望藥品到位了，治療的精準程度和品質也要能夠確保，在預算方面，政府花在新藥（包含癌藥）的給付，大約有60億元，前一年大概只有30幾億元，而今年的新藥預算可能會達到百億元，所以有機會追上這個國際指引。

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關鍵字： 乳癌 石崇良 癌症

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