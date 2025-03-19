台北區個別總額「沒明列保障罕病」　石崇良：專款預算不用擔心

▲健保署署長石崇良。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

台北區醫院個別總額將在4月正式上路，健保署也與醫界討論研擬22個保障項目不納入總額。對此，健保署署長石崇良今表示，罕病的患者完全不用擔心，因為罕病藥物本身就屬於專款預算，並不在醫院個別總額的一般服務項目。他也提到，如果未來有醫療人球事件，一定會嚴格處分。

針對個別總額實施，外界仍有諸多疑慮，擔心可能影響醫療品質和醫療人球，健保署也與醫界討論擬出急性心肌梗塞、加護病房診療費等22個項目不納入總額，包括產兒治療、一歲以下呼吸疾病、急性心肌梗塞、主動脈剝離、生產、精神科住院案件、呼吸照護中心及呼吸照護病房、自發性急性腦血管疾病等，且一點一元。而在罕見疾病方面，外界也希望可以明文列入。

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石崇良今受訪時回應，罕病的患者完全不用擔心，因為罕病比較貴的就是藥物部分，這是絕對保障，且罕病跟癌症病人都是屬於重大傷病患者，這部分是免部分負擔的，統計分析也很容易掌握這些病人的就醫的動向，且就醫最主要也都是在醫學中心或大型醫院。

石崇良強調，未來會完全掌握並確保罕病病人以及不納入總額的疾病患者的就醫權益不會受損，如果有任何不當的延誤或所謂的人球事件發生，只要通報到，就一定會嚴格的處分。