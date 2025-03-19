「子宮比椰子還大」血淹一片　台大醫累癱曝驚險剖腹產

▲所幸母子均安。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者陳俊宏／綜合報導

台大婦產科醫師施景中分享，幫一位高齡孕婦剖腹的過程，子宮比椰子還要大上許多，把子宮切除，血壓才回穩，病人的血將地上淹成一片血泊，手術後自己也累癱。

施景中日前在臉書說，幫一位高齡孕婦剖腹，整個子宮都是巨大的腺肌症，前壁大概都有10公分厚，雖然已經用超音波定位，但是劃刀還是找不到小孩，直到子宮劃刀第二次才把小孩生出來。

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施景中表示，後來又發現合併植入性胎盤，因為整個骨盆腔沾黏，連王蟲縫法也無法使用；麻醉科團隊就出動快7、8人，在加護病房和手術室跑來跑去，急診刀在大家合力之下，把子宮切除，血壓才回穩，子宮比椰子還要大上許多，裝滿了一個大鐵盆。

施景中指出，開刀當中，病人的血將地上淹成一片血泊，他的鞋子也沾滿了鮮血，不敢貼出來，既使是黑白照片也會被遮蔽，自己已累癱，「其實我的本業都忙不完了，哪裡有興趣和時間去講一些政治的事？只因『我心有所愛_不忍世界傾敗』。」

對此，許多網友留言，「醫師辛苦了！台灣有你是台灣的福氣」、「感覺根本外傷重症中心真實上演，教授辛苦了」、「施醫師仁心仁術，感謝施醫師。」