「身體年齡」比實際更老？醫列「5問題」自我檢測

▲經常覺得疲勞可能跟自律神經失調、荷爾蒙變化有關。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近年女性健康檢查數據顯示，40歲以上女性的健康風險正悄悄上升，這意味著許多女性的身體年齡可能比實際年齡更老。醫師指出，40歲就是健康的分水嶺，建議女性可透過「5個問題」自我檢測自己是否身體年齡比實際年齡老，建議要及早透過健康檢查來掌握身體狀況。

開業健檢機構婦產科醫師蔡美莉指出，很多人以為衰老是50歲以後才需要擔心的事，但根據醫學研究與健檢數據顯示，40歲就是健康的分水嶺，女性進入40歲後，新陳代謝率會開始下降，並伴隨雌激素減少，荷爾蒙失衡，影響範圍涵蓋骨骼、心血管、皮膚彈性，甚至情緒穩定。

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蔡美莉說，許多女性自覺生理期還算正常，但當進一步檢查時，會發現雌激素水平已開始下降，這不僅影響生理期，還會波及整體健康狀態，且根據近年健康分析發現，40+的女性在健康關鍵指標上的異常比例顯著增加。

蔡美莉根據健檢資料發現，女性檢查異常的前三名項目分別為甲狀腺、乳房、婦科，這三項皆有超過一半比例出現異常警示，與更年期健康息息相關的雌二醇數值，異常比例也高達46.02%；此外，40+女性的血壓與血脂比例皆大幅增加，顯示身體老化遠比外表更早開始。

對此，蔡美莉也列出以下5個問題，提醒女性朋友可以透過簡單自我檢測，初步了解自身身體年齡是否比實際年齡老。

Q1. 早上起床時，是否經常覺得疲勞、提不起勁？

若經常如此，可能與自律神經失調、荷爾蒙變化有關，當心長期影響睡眠與代謝。

Q2. 生理週期是否開始不穩定，週期縮短或經血變少？

這可能是更年期前兆，代表體內雌激素已開始波動，建議進一步檢查卵巢功能。

Q3. 腹部脂肪是否比以前更容易囤積，即使飲食沒變？

基礎代謝下降會讓脂肪更容易囤積在腹部，這與女性荷爾蒙變化有關，應特別注意。

Q4. 是否經常感到情緒起伏大、焦慮或易怒？

壓力與雌激素減少影響血清素，進而影響情緒穩定，長期下來可能增加焦慮與心血管疾病風險。

Q5. 是否定期補充鈣質或進行骨密度檢測？

骨質疏鬆是女性40歲之後的重大健康風險，應該提前關注，以避免未來骨折風險增加。