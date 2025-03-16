台人愛憋尿「10大恐怖後果」！　醫：心肌梗塞機率增

▲長時間憋尿壞處多，腎臟科醫師給警告。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

現代人生活繁忙，為了把握分分秒秒的工作時間，不少國人有愛憋尿的壞習慣，就連腎臟科醫師洪永祥都看不下去，點出憋尿對身體「帶來的10大傷害」，除了會引發腰痛、排尿困難、血尿、尿失禁等問題外，突發性的血壓升高，還可能誘發中風及心肌梗塞等急症，千萬要小心。

洪永祥醫師在YouTube頻道《早安健康》中列出憋尿造成人體10大傷害：

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1.下腹痛及腰痛

當人們處在緊繃的憋尿狀態時，肌肉會不停地收縮，進而導致筋膜或肌膜發炎，接著就會引發下腹痛或腰痛。

2.尿道狹窄與排尿困難

排尿時需要逼尿肌與括約肌的協調運作，然而經常憋尿就會使此項協調能力產生障礙，最終無法順利排尿。

3.慢性前列腺炎

男性經常憋尿會誘發慢性前列腺炎，恐受急尿、頻尿所苦。

4.泌尿道結石與血尿

結石一開始為結晶，若長時間愛憋尿，結晶就會一直增大，從而形成腎結石、輸尿管結石。

5.頻尿、急尿與尿失禁

當長期處於憋尿狀態中，恐造成要解尿時解不出來，或是還沒走到廁所就漏尿的窘境。

6.泌尿道感染

女性常憋尿容易發生泌尿道感染，因尿液處於濃縮狀態、很容易滋生細菌，加上女性尿道較短，更容易感染。值得注意的是，反覆的泌尿道感染恐致抗生素失效，這是很危險的。

7.突發性血壓升高

有研究顯示，憋尿時因不舒服，血壓會升高，進而增加中風或是急性心肌梗塞的風險，曾有案例發生。

8.慢性腎衰竭

經常憋尿會使整體泌尿系統功能受損，容易因此產生慢性腎衰竭。

9.膀胱憩室

明明要把尿排出卻硬撐，導致膀胱黏膜產生凹陷，其稱為膀胱憩室，會引發排尿不適、藏汙納垢，甚至是細菌感染。

10.膀胱破裂

這是最危險的情況，常發生在植物人或臥床的長者身上，由於對方無法主動表達，若膀胱持續膨脹、又無法順利排尿，最終可能導致破裂。

▲泌尿科醫師認為，膀胱感覺7、8分滿再去尿，能讓膀胱發揮儲尿作用。（示意圖／達志）

林口長庚醫院高齡泌尿科主任侯鎮邦醫師曾說明，「憋尿」和「儲尿」是完全不同的。不論是門診病人、手術後的患者，以及在醫學會學術報告的主張，「我都是支持正常的膀胱，就必須要讓它有正常的儲尿工作」，也就是不要一有尿就去尿，適度忍一下讓膀胱發揮儲存尿液該有的動作。

侯鎮邦解析，「一有尿就去上」恐致3大後果，包括讓人患得患失，一天的專注力都在膀胱，嚴重干擾生活品質；再者，當膀胱內的尿液不夠就去尿，其實會增加膀胱逼尿肌的負擔，年輕人可能感覺不出來，但老了後膀胱收縮功能退化，排尿就會變得很弱、很細，甚至滴滴答答。最後，當膀胱的逼尿肌長期負擔增加， 反而會造成膀胱病變、延展變差、慢性纖維化。

侯鎮邦建議，當感覺膀胱7、8分滿時再去尿，強調「這樣不叫做憋尿，也不會導致尿路感染。」並將膀胱排尿比喻為一把弓，正常的拉弓，射出去的箭才會又快又遠。