熬夜「燃燒生命」8大惡果　醫：發胖、顏值劇降、癌症風險升

▲您常熬夜嗎？（示意圖／記者趙于婷攝）



記者陳俊宏／綜合報導

胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒「熬夜8大惡果」，像是易怒焦慮、體重失控、疾病找上門、顏值急劇下降、癌症風險上升、記憶力下降；每一次熬夜都是在消耗生命的本錢，不要等到生重病，才問「為什麼是我？」

黃軒4日在臉書說，「熬夜，你熬的不是夜，你熬掉是自己生命，而你不知道」，你或許不抽菸、不喝酒，注重飲食健康，但只要熬夜，你的身體仍在加速崩潰，熬夜代價遠比你想像更可怕！

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黃軒表示，現代人習慣晚睡，但你知道嗎？每一次熬夜，都是在加速身體機能崩潰，甚至可能為未來埋下嚴重的健康隱患，熬夜不是本事，而是在燃燒生命，熬掉父母給予的健康身體。

▼醫師提醒，熬夜是在燃燒生命。（示意圖／CFP）



黃軒分享8大熬夜惡果，「看看你中了幾個」？

1、體重失控，發胖無法逆轉

熬夜會影響體內賀爾蒙分泌，使你感到異常飢餓，導致暴飲暴食，特別是高熱量的宵夜。然而，夜間身體代謝率下降，攝入的熱量無法有效消耗，脂肪更容易囤積在腰腹，讓人變成易胖體質，減肥也變得更加困難。

2. 免疫系統崩潰，疾病找上門

連續三天睡眠不足，身體的免疫細胞活性便會下降70%，這意味著你的防禦機制變弱，更容易感冒、生病，甚至腸胃功能失調。長期熬夜者還可能出現慢性發炎，讓身體長時間處於「亞健康」狀態。

3. 皮膚狀況惡化，顏值急劇下降

熬夜導致膠原蛋白加速流失，使肌膚變得暗沉、鬆弛，黑眼圈、細紋、痘痘等問題接踵而至。即使使用昂貴的護膚品，效果也難以挽救，皮膚狀況一去不復返，讓人看起來比實際年齡更顯老態。

4. 心血管健康亮紅燈

夜晚是心臟修復的關鍵時刻，但熬夜會導致心臟持續超負荷運作，增加血壓、心率不穩的風險。統計顯示，35歲以下的猝死案例中超過80%，都與長期睡眠不足有關，你別等到身體發出警告才後悔！

5. 大腦功能衰退，記憶力下降

長時間熬夜會影響大腦神經傳遞，使人注意力不集中，反應遲鈍，甚至「話到嘴邊卻想不起來」。研究顯示，經常熬夜者的腦細胞死亡速度，是正常人的2倍，35歲也許可能已擁有60歲的腦力。

6. 癌症風險上升

褪黑激素是人體的天然抗癌物質，但熬夜會抑制其分泌，導致乳癌、大腸癌等風險上升。研究發現，長期熬夜者的癌症發病率，比早睡者高出40%，可見熬夜不僅影響當下健康，還可能對未來埋下致命隱患。

7. 消化系統受損，胃病纏身

肝臟與腸胃在夜間進行修復與排毒，但熬夜打亂這一過程，使得胃酸分泌失調，容易引發胃潰瘍、消化不良等問題。許多長期熬夜者都有胃痛、腹脹的困擾，嚴重時甚至可能演變為慢性胃病。

8. 情緒波動大，易怒焦慮

睡眠不足會讓大腦的情緒調節中樞過度活躍，使人變得焦慮、暴躁，甚至增加憂鬱症的風險。長期熬夜的人通常也會影響人際關係，容易與家人、朋友發生衝突，導致社交壓力加劇。

▼充足睡眠很重要。（示意圖／記者李佳蓉攝）



黃軒指出，那麼你該如何擺脫熬夜習慣？

1、遠離手機，營造助眠環境

睡前2小時關閉電子設備：手機藍光會抑制褪黑激素分泌，影響入睡，建議提前關機或開啟護眼模式。

臥室改造：使用暖色燈光，選擇遮光窗簾，保持室溫在20-22度，有助於快速入睡。

2、調整飲食，建立生理時鐘

晚上7點後避免進食高熱量宵夜，以免影響消化和睡眠品質。

睡前喝溫牛奶或吃些櫻桃，可幫助補充褪黑激素，提升睡眠質量。

3、培養固定的睡前習慣

晚上9點後開始放鬆活動：可以泡腳（40度溫水+生薑片）、聆聽輕音樂或白噪音，幫助大腦進入休息狀態。

肌肉放鬆訓練：躺在床上，從腳趾到頭部逐步緊繃放鬆，重複3次，有助於減少焦慮感，提高入睡速度。

4、科學補眠，避免周末狂補覺

熬夜後的修復策略：白天每工作45分鐘，可短暫閉眼深呼吸3分鐘，減少疲勞累積。

避免周末一次補太多睡眠：建議最多補1.5小時，以免打亂生理時鐘，影響下一周的作息。從今晚開始，你讓自己好好睡一覺吧！

黃軒提醒，每次熬夜都是在消耗生命本錢，或許現在你感覺不到影響，但當健康出現警訊時，後悔已經來不及，不要等到生重病，才問「為什麼是我」；如果你用了10年、20年、30年、40年、50年慢慢熬掉生命健康，又怎麼會不是你？

黃軒提到， 從今天開始把手機遠離床邊，調整作息，讓自己從透支生命的狀態，回到真正健康的生活方式，而你願意為自己的健康，做出不熬夜的改變嗎？