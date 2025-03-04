驚蟄春睏來襲！提神抗疲勞的天然B群「當歸+黃耆」

▲驚蟄到來，時序進入春天，中醫師說此時人體容易出現嗜睡等春睏現象。（ 資料圖／記者謝盛帆攝 ）



記者王威智／綜合報導

隨著驚蟄的到來，春天的生機盎然也迎來了人們的身體轉變。光田綜合醫院中醫部主任陳暐棣接受媒體採訪時指出，驚蟄時期人體從冬季的緊縮狀態轉為毛孔、汗腺與血管舒張，血液循環向四肢擴散，導致大腦供血相對減少，容易感到頭暈、疲倦、注意力不集中。此外，春天忽冷忽熱的氣候和濕度升高，使人體產生寒濕體質，進而引發肌肉痠痛、乏力、嗜睡等春睏現象。

想要對抗春睏、提升活力，中醫推薦補氣補血的最佳搭配「當歸+黃耆」。當歸被譽為「補血聖品」，可促進血液循環、改善氣血不足，適合貧血、面色蒼白、易疲勞的人。黃耆則有「百草之王」美譽，能補氣固表、增強免疫力，並改善體力低下。兩者相輔相成，長期以來被廣泛應用於中醫補益調理，特別適合氣血虛弱、容易疲勞或免疫力低下的人群。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲部分中藥材能夠發揮如同維生素B群的提神效果。(資料照／記者湯興漢攝)



當歸（Danggui）功效

．補血活血：改善貧血，促進血液循環。長庚醫院中醫內兒科主治醫師陳星諭指出，當歸對面色萎黃、容易頭暈、心悸等血虛病患有很好的補血效果。

．調經止痛：改善月經不調、痛經。

．美容養顏：改善氣色，延緩老化。

．抗氧化提升免疫：提升自體免疫力，恢復身體元氣。

黃耆（Huangqi）功效

．補氣免疫：增強免疫力，恢復元氣，抗疲勞。陳潮宗中醫師強調，黃耆能提升陽氣，預防感冒，固衛身體不受邪氣侵襲。

．消炎抗氧化：抵抗自由基傷害，維持整體健康。

．保護心血管：改善血液循環，降低心血管疾病風險。

食療方法

當歸黃耆雞湯：王心眉中醫師推薦以黃耆6錢、當歸1錢、紅棗5～6顆、少許薑片作為湯底，加入自己喜歡的菇類或者蔬菜、肉類一起燉煮。這道湯能改善氣血循環、增強體力，適合冬季預防感冒或氣血虛弱者。

當歸黃耆紅棗茶：顏素美中醫師提到，女性朋友常有貧血和手腳冰冷的症狀，可用當歸加上黃耆、枸杞來調理。坊間流傳以黃耆4錢、紅棗3錢、枸杞3錢、當歸1片，用大同電鍋熬煮後飲用。

春天萬物復甦，光田綜合醫院中醫部主任陳暐棣提供五大養生建議，幫助提升精神狀態。首先，春季是踏青賞花的好時機，適度親近大自然能放鬆身心、提升專注力。其次，適量有氧運動可促進血液循環，並透過流汗排除體內濕氣，建議運動強度以微微喘息並稍微出汗為佳。同時，春季氣溫回暖，腸胃功能較為脆弱，應避免過量攝取生冷食物，以減輕消化負擔。飲食方面，建議選擇原型食物，均衡攝取多種營養，提升吸收效率。最後，規律作息與良好睡眠品質是維持健康的關鍵，避免熬夜或睡眠不足，讓身體獲得充分修復。透過這些簡單的調整，不僅能增強體力，也能讓春天過得更舒適有活力。