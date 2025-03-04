ICU醫曝「門診10不」　探頭、偷錄音都是NG行為

▲醫師列出民眾看診NG行為。（圖／記者游瓊華攝，資料照）

記者趙于婷／台北報導

台灣就醫便利，不少醫師一天看診病患數爆滿，但對醫師來說，有部分民眾的就醫習慣和禮貌不佳，可能引發困擾。對此，ICU醫生陳志金在臉書po出「門診10不」，包括「不要敲門、不要探頭看、不要對詢問不耐煩、不要偷偷錄音」等等。

很多民眾就醫最常見的習慣喜歡敲門，但陳志金說，不管是過號了或要加號，一律要等到護理師開門的時候再跟她說。另外他也提到，有些病人喜歡用在網路看到的、聽朋友/親戚/鄰居說的，來和醫師「爭辯」，但陳志金直言，他們又不幫你看病、也不用為你負責。針對諸多民眾看門診的狀況，他也列出以下門診10不：

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1.不要敲門

過號了、要加號，出去之後才想到忘了說的，一律請等到護理師開門的時候再跟她說，也不要敲門問「什麼時候輪到我？」、「我拿藥而已沒有要看診，可以幫我跟醫生說一下嗎？」、「我趕時間，可以讓我先看嗎？」你的時間是時間，別人的時間就不是嗎？換成你自己在裡面的時候，你也不希望這樣被干擾看診的。

附加：千萬不要打電話進診間詢問:「現在看到幾號？」(可以上網或用App查)別把你的「時間寶貴」，建立在「打斷別人看診」這件事上。

2.不要探頭進來看

裡面坐著的，跟你一樣是地球人，沒有三頭六臂，不要太好奇！醫生是「很帥」沒錯，待會你就可以當面看個夠。

3.不要使用手機，請關靜音

3.1「對啦！我現在正在看門診，不能再講了！等超久的…停車位也很難找…」他又講了一分鐘才掛斷，而且還開擴音！「不講了啦！醫生臉色很難看！」

3.2手機響了半天，提醒他時，回答:「沒關係，我不要接！」你沒關係，我有關係啊！我們的對話一直被打斷！你可不可以先關靜音？

3.3不要再打手遊：年輕人低著頭走進來，眼睛和手一刻也沒離開過手機，跟他講話的時候，眼睛還會偷瞄手機！下次應該要先託管手機，才能進來看診！

4.不要對詢問不耐煩

問你姓名、出生年月日是要核對身分，不要不耐煩！那是為了你的安全、為你好！聽錯名字進來的、同名同姓的，經常有！

5.不要偷偷錄音錄影

讓醫師把心思花在替你解決問題上，而不是花在提防你。如果真的有需要錄，請先告知，互相尊重、信任很重要。

6.不要對自己的身體這麼陌生

每個問題都要想好久？是外星人借住在你的身體嗎？跟他這麼不熟？請事先整理自己的症狀、發生經過、誘因、程度、頻率、對於身體的影響及改變，如果怕忘記，可以先寫在紙條上。

7.不要隱瞞之前的就醫或報告

有之前在其他地方的報告就先拿出來，不要來「考」醫師，「醫生，你說的跟上一個醫生一樣耶！」開誠布公，才是對自己最有利的。

8.不要用你在網路看到的、聽朋友/親戚/鄰居說的，來和醫師「爭辯」，他們又不幫你看病、也不用為你負責。

9.不要叫醫生「順便」幫你開和他專科不相關的藥和檢查，買薑還「順便」討幾根葱的事，菜市場都不一定可以了，但是，離開的時候，記得要「順便」把門帶上。

10.不要覺得「怎麼別人怎麼看這麼久，輪到我的時候，怎麼看這麼快？」那是「時間相對論」，就像自己逛街血拼和等別人逛街一樣，立場不同，對時間的感受也是不同的，在門外希望裡面看快一點，在門內就希望看慢一點！其實看得快表示你表達能力好、理解力好、病情不嚴重，問題才可以很快獲得解決，應該要慶幸，不要覺得自己看的時間短就是吃虧啦！