護理人力沒補齊過　衛福部研議「急診三班護病比、加發夜班獎勵」

記者趙于婷／台北報導

全台醫院急診壅塞，外界也再度關注醫護血汗職場、護理師人力缺口的問題。對此，衛福部今指出，護理人力確實是有缺的，也從來沒補齊過，將研議「急診三班護病比」，急診夜班費比照一般病房夜班費，讓護理人員都能拿到一樣的獎勵。

▲全台醫院急診壅塞，再度引爆護理人力缺口問題。（圖／記者李毓康攝）

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衛福部今再度針對急診壅塞問題召開臨時記者會，針對護理人力不足的部分，衛福部照護司司長蔡淑鳳指出，每個月都會監測護理人力，1到4月通常是流失主要月份，9月是增加比較多的季節，12月之後，每個月比上個月會下降，疫情前空缺率5至10%，疫情後又增加，空缺率從來沒有補齊。

蔡淑鳳說，醫院都是依照醫療機構設置標準、醫院評鑑基準規範設置護理人力，急診觀察室每床應有1位護理人員，醫院也會依患者需求調整護理人力，多家醫院設有輔助人力，當照護負荷更重，會有輔助人力協力做照顧工作。

另外，蔡淑鳳也提到，急診設有儀表板，能知道目前各區狀況，降低24小時滯留率，急診也設有後送病床，假設還沒辦法住院，會提供短期急診住院，每4床要設一例照護，急診壅塞有很多不同建議，目前護理人力是有缺的，急診三班護病比訂定會入案做研議。

針對有聲音要求建立「急診三班護病比」，蔡淑鳳直言，衛福部會著手進行研議，同時針對急診內的不同區域，包括篩檢區、觀察區、留滯區、急救區等，各區適當人力的編制，也都會一併討論。

蔡淑鳳也提到，去年受限於經費，發放的夜班津貼對象只有一般急性病床，今年會擴大所有特殊病床，不分醫院層級的獎勵標準會一致，急性病床與慢性及其他特殊病床，包括急診、加護病房等，提供小夜新台幣400元、大夜650元的津貼，讓護理人員都能拿到一樣的獎勵。