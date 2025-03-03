久坐會讓屁股變大？醫揭真相「一大問題」才是關鍵！　快做4動作救臀型

▲長時間久坐不動，身體活動量不足，屁股也會變得鬆弛、不緊實。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

文／常春月刊

久坐上班族，總是坐著不動，屁股真的會越來越大嗎？

久坐帶來的健康風險，你知道嗎？

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板橋亞東醫院骨科陳鈺泓主治醫師說，其實，答案沒那麼簡單！久坐的真正影響是讓臀部肌肉失去力量，脂肪開始接管，讓屁股變扁、變鬆、甚至變下垂，更重要的是，久坐還會對身體健康造成其他危害。

1、肥胖問題

長時間坐著不動，新陳代謝和血液循環減慢，脂肪、水分和廢物累積，讓你不知不覺變胖，還可能引發便秘問題！

2、筋骨痠痛

不正確的坐姿，像是彎腰駝背或翹腳，會導致脊椎負擔增加，骨盆歪斜，甚至引發關節炎等問題。

3、血液循環不良

長期久坐會讓血液堆積在下肢，影響心臟負擔，增加罹患心血管疾病的風險，特別是靜脈曲張！

久坐會讓屁股變大？ 其實是肌肉萎縮！

陳鈺泓解釋，當臀部長期缺乏運動，肌肉逐漸萎縮，脂肪開始堆積，加上骨盆前傾，讓臀部看起來鬆弛、不緊實，這就是「下交叉症候群」的來源。

屁股翹不翹看習慣 改善久坐問題動起來

久坐傷的不僅是臀部，還可能讓你的整個身體健康都亮紅燈。不要等到問題出現才後悔，現在就開始改變生活習慣吧！

1、保持正確坐姿：坐著時腰背挺直，雙腳平放地面，讓肌肉均勻受力。

2、定時活動：每30分鐘站起來走動，伸展腿部和腰部，讓血液循環更順暢。

3、強化臀部肌肉：深蹲、橋式運動或其他臀肌訓練，有效提升臀部力量，讓屁股翹起來！

4、補充水分：適當喝水不僅幫助新陳代謝，還能預防便秘。

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