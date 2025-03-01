前列腺癌死亡率十年暴增44%！3成患者發現已晚期　醫揭4風險因素

▲台灣泌尿科醫學會查岱龍理事長呼籲50歲以上男性每年做PSA篩檢。（圖／台灣泌尿科醫學會提供）

記者洪巧藍／台北報導

前列腺癌素有「熟男隱形殺手」之稱，其死亡率在過去十年間增加 44%，現已成為全國癌症死亡率第五名。醫師指出，由於早期症狀不明顯，患者多在排尿異常、夜間頻尿或背部疼痛時才就醫，導致3成患者確診時已為第4期，風險因素包括年齡、家族病史、肥胖與飲食習慣，建議50歲以上男性每年篩檢，有家族史則提前至45歲。

根據最新癌症登記報告，前列腺癌的發生率持續攀升，已經成為男性癌症發生率第三名，2022年確診個案數達9,062例，年增長率高達 21%，為所有癌症之冠。

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台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍表示，前列腺癌的風險因素包括年齡、家族病史、肥胖與飲食習慣，男性50歲後罹患前列腺癌的風險會大幅提升，此外，台灣的研究也發現若家族中有父親或兄弟曾罹患前列腺癌，個人罹癌風險將提高3.9倍。

查岱龍指出，早期前列腺癌通常沒有明顯症狀，因此患者多半在出現排尿異常、夜間頻尿或背部疼痛時才就醫，因此台灣有約33%患者在確診時是已經出現遠端轉移的第四期，相較於美國的8%高出甚多。

這與台灣前列腺癌篩檢不夠普及有關，查岱龍表示，前列腺癌若能早期發現，治癒率相當高，五年存活率接近100%。但若發現時已是第四期，明顯影響患者生命預期時間。

▲台灣泌尿科醫學會表示，轉移性去勢抗性前列腺癌患者無論是否有基因變異皆可使用新一代PARP抑制劑搭配新一代荷爾蒙療法進行治療，可有效提升患者整體存活率。（圖／台灣泌尿科醫學會提供）

台灣泌尿科醫學會泌尿腫瘤委員會主任委員吳俊德說明，前列腺癌的藥物治療選擇多，臨床上大多採用荷爾蒙療法來抑制雄性激素，但去勢敏感性前列腺癌患者在過去通常在治療2-3年內，病程可能進展為「去勢抗性前列腺癌」(mCRPC)，當中約6成患者會在治療3年內進展成「轉移性去勢抗性前列腺癌」。

吳俊德表示，過去mCRPC 患者主要接受化學治療，而近期最新標靶藥物 PARP 抑制劑與新一代荷爾蒙療法併用能為患者提供新的治療選擇，有助提升整體存活率。

查岱龍指出，台灣即將邁入每5人即有1人是65歲以上長者的超高齡社會，國人前列腺癌的發生率恐持續升高。台灣泌尿科醫學會建議50歲以上男性每年至少檢驗一次 PSA 值，若有家族病史，則應從45歲起定期篩檢，以及早評估罹病風險。

查岱龍也提到，為了輔助醫師制定個人化的治療方案，NGS基因檢測中針對前列腺病患可能發生的BRCA1/2變異於去年5月起已部分納入健保給付，進一步提供醫師治療策略的參考，讓病患獲得更佳的疾病控制與生活品質。