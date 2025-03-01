方大同病逝　醫點名「氣胸5大高危險群」：高瘦男小心

▲方大同病逝，生前曾因氣胸數度住院治療。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

金曲歌王方大同今（1）日被唱片公司證實，已在2月21日因病辭世，享年41歲，但並未說明他是何種疾病離開。事實上，他14年前曾因「氣胸」數度住院治療。家醫科醫師洪暐傑指出，氣胸是空氣不正常跑進胸腔壓迫肺臟，使肺無法順利擴張把氣吸進去，讓人感覺喘、呼吸困難，甚至死亡。他也示警「5大高危險群」，強調氣胸會威脅生命，不可不慎。

義大醫院家醫科主治醫師洪暐傑曾在粉專衛教分享，多年前一名高中弟弟向媽媽透露，「最近總感覺有股氣在胸口流動，從左邊跑到中間，中間又跑回左邊」，當時還懷疑是課業壓力太大導致不適，症狀持續2、3天。但詭異的是，除此之外，弟弟沒有特別不舒服的地方，胸痛、胸悶、喘都沒有，僅明確表示「氣真的有在跑」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當洪暐傑拿起聽診器聽一下呼吸，想試著安慰他時，突然發現「呼吸音聽起來跟一般不一樣」。洪暐傑表示，他的呼吸聲音變得聽不太清楚，趕緊照了張肺部X光，答案是氣胸，「原本該是肺的位置，有一塊被空氣給佔據了。」

洪暐傑解釋，「氣胸」是空氣不正常地跑進胸腔（肋膜腔），而這些空氣會壓迫肺部，使肺無法順利擴張把氣吸進去，會讓人開始覺得喘、呼吸困難或是出現缺氧症狀；更嚴重的情況是，當空氣跑進去太多，會壓迫心臟，使其無法順利把血打到全身而產生休克，不論是肺部或是心臟的功能嚴重受影響，都可能導致死亡。

▲醫點名氣胸「5大高危險群」，其中高瘦男要小心。（示意圖／本報資料照）

洪暐傑說，氣胸是空氣不正常跑進胸腔所致，有「5大高危險族群」：

1.身材高高瘦瘦的男性

2.吸菸

3.氣喘、慢性阻塞性肺疾病

4.肺癌

5.外傷

大千綜合醫院胸腔外科醫師楊絡勝曾強調，一旦發生第1次氣胸，之後約1/3的病人會再復發，第2次發生後，再復發的機率就會提高至約70%，復發間隔時間可能幾天或幾個月，任何時間點都有可能。氣胸發作時若沒有及時治療而發展成張力型氣胸，則可能影響循環及呼吸系統，進而危及生命。