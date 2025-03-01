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方大同病逝「曾因氣胸住院」　醫揭3大症狀：無法正常呼吸

▲▼方大同（圖／翻攝自Facebook／方大同）

▲方大同病逝，享年41歲。（圖／翻攝自Facebook／方大同）

記者李佳蓉／綜合報導

方大同公司今（1）日突在微博拋出震撼彈證實，他已於2月21日因病離世，以積極的態度面對頑疾5年，享年41歲。雖無說明方大同是何種疾病離開，但14年前他曾因「爆肺」、也就是俗稱的氣胸數度住院。胸腔外科醫師杜承哲示警「常見3種氣胸症狀」，若為嚴重氣胸症狀者，會合併血胸或壓力性氣胸，恐有死亡風險，須即刻就醫。

何謂「氣胸」？澄清醫院中港分院胸腔外科主治醫師兼主任杜承哲於該院的衛教文章中指出，氣胸是指肺臟和胸壁間的「肋膜腔」出現氣體不正常的進入其中，進而導致肺臟無法順利擴張，反而使肺葉呈現塌陷的狀態，並因氣胸的呼吸氣壓而壓迫肺臟，致使呼吸無法正常運行。

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杜承哲提到，有輕微氣胸症狀者，一般會出現胸痛、胸悶症狀，多數只要稍作歇息，便能恢復與緩解；若是有嚴重氣胸症狀者，亦會合併血胸或壓力性氣胸，恐有死亡風險，須即刻就醫診治。

提及氣胸的症狀，杜承哲說明，一般而言，當氣胸開始出現時，患者會感到胸部悶痛、呼吸困難、心跳加速，若未即時醫治，則會因缺氧導致四肢末端轉為藍紫色。他接著點出常見3種氣胸症狀與徵兆：

1.突發性的感到胸部疼痛或悶痛。
2.呼吸與心跳逐漸加快，感到無法正常呼吸，兩側胸廓呈現不對稱狀態。
3.突發性的咳嗽，甚至可能出現咳血情況。

國軍台中總醫院衛教資訊也顯示，「氣胸」分為自發性氣胸、外傷性氣胸及醫源性氣胸，男性好發於20～40歲，多瘦高型，在肺尖多有小肺泡，與氣道發炎、吸菸、家族遺傳及氣壓變化有關。症狀則以胸痛、呼吸困難、乾咳為主，聽診時患者側呼吸音較弱、敲診時有共振。併發症為持續性漏氣、復發、兩側併發、張力性氣胸、血胸及縱膈腔氣腫等症狀。

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關鍵字： 醫藥新聞 方大同 病逝 氣胸 爆肺 症狀 杜承哲醫師 胸部悶痛 呼吸困難

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