「兒科加護賠錢不請人」台大醫心寒爆料　院長揭實情：有誤會

▲有醫師指控，院方因兒科加護病房不賺錢，不聘用值班醫師，請重症科醫師協助分擔。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍、李佳蓉／台北報導

一名台大醫院小兒胸腔科醫師發文怒揭因兒科加護病房不賺錢，院方不聘用專責值班主治醫師，希望重症科醫師可協助分擔值班，他心寒反問，「我想救人，所以我就活該賠上我的生活、犧牲我的健康？」對此，台大兒童醫院院長李旺祚表示，相關資訊有所誤會，院方不會因賠錢而不增加人力，但確實沒有考慮要聘用「專責值班醫師」，這涉及兒科醫療人才養成。

一名自稱是台大兒童醫院的小兒胸腔科醫師在Threads上發文抱怨，指醫院會議提到希望有能力的重症科主治醫師可協助分擔兒科加護病房值班，主任不諱言地說，因兒科績效太差，所以院方不能聘用專責值班主治醫師，他不禁質疑，「意思是我們應該不要開啟任何ICU，因為ICU是賠錢的單位？」

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▲小兒胸腔科醫師抱怨若分擔值班，工作量恐倍增。（示意圖／記者徐文彬攝）

醫師表示，這就是健保給付制度的不合理造成的結果，重症患者給付不足以讓醫院成本跟收益達到平衡，最後搞得願意投身重症的人像個傻子，連想要求合理工作量都顯得荒誕。但換來的只是主任摸頭，感謝他「每次義不容辭出來幫忙做procedure（醫療處理），代表兒科的其他人感謝你。」

醫師說，自己根本不需要這種感謝，只希望有能力的人值班，讓他不用留在醫院附近隨call隨到，「這是什麼很過分的要求嗎？」他提到主任甚至開始情緒勒索，要醫護們想想當初選該科別的初衷，他暴氣表示，「沒錯，我想救人，所以我就活該賠上我的生活、犧牲我的健康，好給自己的初衷一個交代？」

醫師失望反問，「所以選擇做比較辛苦的醫療工作的醫師、護理師及其他醫療從業人員，都是他們自找的？誰叫我們這些兒科醫師、我這個小兒胸腔醫師，要活該自己走這些科，而不是去外面看門診做醫美？」他無奈地說，要求好好工作、獲得合理的報酬並好好過生活，以為是天經地義的事，不合理的，是這個醫療環境。

▲台大兒童醫院院長李旺祚強調，院方不會因為賠錢而不增加醫師人力。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

對此，李旺祚院長受訪時表示，兒科加護病房確實賠錢，過去估算過台大兒童加護病房若要能維持不虧損，必須佔床率超過100%，但是台大不會因為賠錢而不去增加人力。台大兒科加護病房目前值班仍以住院醫師為主，並未讓主治醫師負責值班，僅有聘用一名「專案型主治醫師」來協助部分值班。

李旺祚坦言，目前確實沒有想要聘任「專責值班的主治醫師」，即便能聘任新專任主治醫師，還是會以兒科加護病房、新生兒加護病房的人力為主。

李旺祚解釋，台大希望兒童醫療人才的培養不是只有值班，還要了解呼吸器使用、葉克膜操作、各種侵入性治療措施。如果醫師僅負責值班，無法真正深入學習專業技能，對於重症兒科醫療人才養成並非長久之計。

李旺祚也提到，該名發文醫師平時非常認真，自己對他也相當肯定，可能有時因工作勞累而有點抱怨，院方會盡量給予鼓勵。

至於兒科主治醫師是否有可能得下來值班，李旺祚無奈表示，目前是沒有列入考慮，但如果未來兒科人力持續不足，也有可能會評估這個選項。

兒科人力問題已經存在已久，李旺祚說，他們一直在爭取政府增加對兒童重症醫療的給付，這是解決問題的關鍵。健保署長石崇良上任以來其實對兒童醫療相關給付已經有逐步提高，但尚無法達到平衡，今年健保要實施醫院個別總額，也宣示急重症給付會保障並提高，兒科給付應該在此大幅提升，讓中大型醫院更願意投入重症兒科醫療。

政府要展現對兒童醫療的重視，李旺祚建議，應設立國家級兒童健康研究中心、實施「3歲前兒童全人照護」，因幼兒不善表達，爸媽也可能沒注意到孩子有健康狀況上的問題，透過全人照護透過及早發現問題、預防醫學介入，不但有助於我國兒童健康成長，更可以創造很多年輕兒科醫師努力的空間。