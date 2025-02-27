醫揭「不吃早餐易長膽結石」真相！輕忽1警訊恐罹癌

▲網傳「不吃早餐容易長結石」，醫師說明原因了。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

你有吃早餐的習慣嗎？有網友以空腹很久致使膽汁排泄不順暢，容易產生結石，進而衍生出「不吃早餐容易有膽結石」的說法。對此，外科醫師陳榮堅指出，結石的形成並非由特定行為所引起，若要防止它發生，最關鍵在於規律飲食，避免暴飲暴食與肥胖。他也提醒，膽結石若大於2公分會增加罹患膽囊癌機率，建議手術移除、別諱疾忌醫。

陳榮堅醫師在YouTube頻道中衛教「膽結石成因」，他說明，膽汁由肝臟所分泌，當膽汁裡的膽鹽流速不順暢時，就像是河床的泥沙淤積，會慢慢地形成結石。在醫學統計上，膽結石的好發族群包括肥胖者、中年40歲以上以及女性比較容易得。

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提及「不吃早餐容易有膽結石」的傳言，陳榮堅表示，膽汁流得不順容易形成膽結石，有人依此類推因為空腹很久，導致膽汁疏泄沒那麼順暢，因而產生膽結石，進而衍生是斷食時間較久或不吃早餐而容易有膽結石的說法。他指出，結石的成因並非由特定行為所引起，並舉例抽菸者易罹患肺癌，但也有抽菸抽了一輩子的老菸槍根本沒得過肺癌。

▲醫師提醒，一旦結石大於2公分，或已出現疼痛症狀，建議手術取出。（示意圖／門諾醫院提供）

陳榮堅指出，只能說當空腹很久、突然暴飲暴食的飲食行為，會讓膽汁「一下排很多、又一下不排」，或許較容易長結石；此外，長期臥床的患者因重力因素也容易長結石，但並不是一個完完全全必然的結果。

該如何避免膽結石發生？陳榮堅強調，規律飲食很重要，應按照個人身體年齡、代謝狀況，每次進食的量固定，不要一下多一下少，恐影響膽汁疏泄。另外，也要避免肥胖，其也會增加膽結石發生機會。

「膽結石的發生不會單純因為不吃早餐，空腹很久就誘發它（形成）。」陳榮堅提醒，如果膽結石從來沒有引發疼痛不適症狀、也小於1公分，只要每年健檢時留意即可；大於1公分則可考慮手術；至於大於2公分的結石、已經會痛了，會增加罹患膽囊癌的機會，非常建議要手術，呼籲民眾勿諱疾忌醫。