男染諾羅整天抱馬桶慘吐　醫示警「沒特效藥」：2族群易中招

▲諾羅病毒是造成急性腸胃炎的主要病因之一，有患者嚴重到幾乎抱著馬桶嘔吐。（圖／達志／示意圖）



生活中心／綜合報導

隨著氣溫回升，諾羅病毒感染進入高峰期。醫師提醒，諾羅病毒是造成急性腸胃炎的主要病因之一，透過糞口途徑傳播，由於諾羅病毒目前沒有可用的特效藥物和疫苗，兒童及老年人等易感染族群要注意防範，維持良好衛生習慣。

根據新華社報導，北京民眾王先生感染諾羅病毒後，感覺「嚴重到幾乎抱著馬桶嘔吐，任何食物都無法下嚥」，狀況發生在他發現辦公室的同事出現類似症狀後不久，他隨即前往醫院，確認感染諾羅病毒。

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北京大學人民醫院感控處副處長匡季秋指出，感染諾羅病毒後會出現典型症狀，如噁心、嘔吐、腹痛和腹瀉等，部分患者甚至有發燒和頭痛等全身反應，由於兒童的免疫系統尚未成熟，症狀可能會比較嚴重。

「諾羅病毒雖然傳染力強，但可以預防與控制。」該院感染科主治醫師王越強調，公眾不必過度恐慌，關鍵在於落實日常的防護措施，特別是要關注易感染族群，如兒童及老年人，即便患者症狀消失後，也應維持良好衛生習慣，防止殘留病毒進一步傳播。

專家建議，預防諾羅病毒應遵循6項要點，包含：

1.密閉環境尤其是公用洗手間的定時通風。

2.在人多的地方保持社交距離。

3.患者的嘔吐物或排泄物需以高濃度含氯清潔劑覆蓋清理，污染區域需噴灑消毒劑並靜置30分鐘，衣物和餐具則需進行高溫消毒或泡在含氯消毒液中。

4.處理污染物時需戴上口罩和手套，事後徹底清洗雙手。

5.感染者應在症狀消失72小時後才能解除隔離。

6.海鮮和肉類需徹底煮熟，水果需要清洗乾淨，避免生食。

中國疾控中心副研究員彭質斌表示，諾羅病毒目前沒有可用的特效藥物和疫苗，諾羅引起的急性腸胃炎大多數情況下症狀較輕，2至3天的休息即可康復，但若嬰幼兒及老年人出現劇烈嘔吐或腹瀉，甚至脫水等嚴重症狀時，必須及時就醫。

專家強調，出現嘔吐或腹瀉症狀時，切勿在未確認病因前盲目使用抗生素，感染者的飲食應以清淡易消化食物為主，並注意適時補充水分及電解質。