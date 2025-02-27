電子煙抽3天「尼古丁相當12包紙菸」　研究：長期使用恐失智

▲全球首份電子煙影響研究發現，長期使用可能導致心臟病、中風風險。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙于婷／台北報導

電子煙危害不可不慎！董氏基金會指出，今年3月即將發表全球首份針對電子煙長期影響對照研究，研究結果發現，電子煙對身體的危害可能比紙菸更大，長期使用者將面臨心臟病、中風、失智和細胞損傷的風險。

該研究團隊招募18至45歲的受試者，透過血管擴張測試（FMD）評估其心血管健康狀況，結果顯示，電子煙使用者與吸菸者的血管內壁皆會受到損害，增加心臟病和中風風險。

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研究更發現電子煙使用者的血流量減少，顯示大腦供血受影響，這結果與認知功能下降及失智症高度相關，此外，電子煙中的化學物質，包括丙二醇、植物甘油與碳基化合物，會進一步引起發炎與細胞損傷，拉高健康風險。

參與研究的25歲碩士生亞當，從沒吸過紙菸、兩年前開始使用電子煙，一開始使用約500口的拋棄式電子煙（尼古丁含量約1.5包到2包紙菸），能用好幾天，但越抽越快，最近他開始使用3500口的拋棄式電子煙（約12包紙菸的尼古丁含量），3天內就抽完了。

另一名33歲的研究參與者瑪琳則表示，她為了要戒菸而改抽電子煙，卻發現電子煙更難停下，且自己比以往更容易喘。

高雄榮總戒菸治療管理中心主任薛光傑醫師表示，電子煙有時尚酷炫的外型與各類香甜味，少有傳統紙菸殘留的菸臭味，尤其年輕人相信電子煙商「電子煙比紙菸安全」的說法，而不以為意，其實電子煙因便於隨時使用，使用者無意識地頻繁吸入高劑量尼古丁及其他有害物質，導致更大的健康風險。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗呼籲，政府要拿出決心和魄力，除了取締違法販賣、廣告與使用，更要追溯源頭確實取締，而對於辯稱只是持有，以逃避法律者，請政府研擬修法明文禁止，此外亦請跨部會單位聯手擬定出完善配套措施，以落實菸害防制法全面禁止電子煙及未經審核通過的加熱菸、保護兒少的規定。

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