牛奶較營養？還是豆漿比較厲害？1圖秒懂優缺點

▲牛奶是優質蛋白質。（圖／Unsplash）

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文／常春月刊

日常生活的餐桌上，常會有牛奶、豆漿這兩樣營養豐富的飲品，有人鍾愛牛奶，有人偏愛豆漿，但到底兩者有什麼不同？哪個比較營養？康寧醫院營養師陳詩婷表示，豆漿、牛奶都能滿足人體蛋白質的需求，每杯豆漿（190c.c.）或牛奶（240c.c.）都為1份蛋白質，是屬於優質蛋白質的來源，不過，豆漿與牛奶在特定的功效上，仍有極大的差異。

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豆漿4優點

❶不含飽和脂肪酸與膽固醇

日常生活中的蛋白質食物，幾乎都含有膽固醇，可是豆漿最棒的優點就是，既能滿足人體對蛋白質的需求，但卻完全不含飽和脂肪酸與膽固醇；也因此，每日飲食指南建議民眾攝取蛋白質時，就將豆類排在第一位，鼓勵大家多以植物性蛋白質來取代動物性蛋白質。

許多研究也證實，每天攝取2.5克的大豆蛋白，能夠降低受試者的膽固醇與三酸甘油酯及血清膽固醇，達到預防心血管疾病的功效。陳詩婷建議，假使你的血脂肪、血膽固醇、尿酸都控制不良，不妨以豆漿或豆製品來代替動物性蛋白質。

❷大豆異黃酮改善骨質流失

豆漿最令人稱羨的就是特有的「大豆異黃酮」，屬於植物性雌激素，有助改善女性更年期流失的荷爾蒙，同時也能改善骨質流失的速度。所以，雖然豆漿的鈣質含量不優，但因為有大豆異黃酮，與牛奶搭配飲用，更能達到預防骨鬆的效果。

❸卵磷脂能強化大腦記憶

豆漿裡頭含有大豆卵磷脂，這種脂肪可以強化大腦的記憶力，在體內還可以幫助生成高密度脂蛋白膽固醇HDL，也就是俗稱的「好的膽固醇」，對於心血管疾病的預防，有很大的功效。

❹膳食纖維能穩定血糖

黃豆打成不濾渣的豆漿，不僅更有飽足感，還含有豐富的膳食纖維，膳食纖維在腸道裡，可以吸附膽固醇、糖分、脂肪，具有穩定血糖、降血脂與膽固醇的功效，減肥效果比牛奶優。

牛奶3優點

❶含豐富鈣質預防骨鬆

牛奶中最重要的營養素即是鈣質，每杯牛奶含有高達250毫克的鈣質，幾乎是每1c.c.含1毫克的鈣質，只要每天喝1杯牛奶，就能攝取到人體每日所需鈣含量1／4。而且牛奶是所有含鈣質食物中，吸收率最好的來源，約30％，優於植物性的10~15％。當然若要預防骨鬆，仍建議每天在早上11~14點之間，儘量讓四肢曬太陽10~15分鐘，補充足夠的維生素D，才能幫助鈣質的吸收。

❷乳糖可促鈣質與鐵吸收

牛奶中的醣類以乳糖為主，乳糖可以促進鈣質與鐵的吸收，還能維持腸道好菌的生長，預防便秘。

❸色胺酸能安定神經

牛奶裡頭含有豐富的色胺酸，具有安定神經、助眠的作用。陳詩婷說，晚上精神比較亢奮時，不妨打一杯香蕉牛奶，香蕉含有豐富的色胺酸，加乘作用下，可以達到助眠的好處。

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