噴霧型止汗劑、乾洗髮好方便？醫示警「隱藏危機」3族群盡量少用

圖、文／NOW健康

韓國「空氣殺人」事件造成數百人因肺病住院，原因為殺菌劑裡的化學物質經霧化後，被人體吸收，進而造成肺纖維化甚至死亡。皮膚科醫師趙昭明提醒，使用噴霧劑化粧品時，千萬不可過於接近臉部噴灑，並閉起眼睛，而且儘量不要深吸氣。



噴霧劑型化粧品攜帶方便 食藥署提出2大注意事項



食藥署表示，噴霧罐（噴霧瓶）為常見化粧品包裝容器類型，具有攜帶方便、使用容易等優點，可快速大面積施用，噴灑質地均勻，廣泛應用於曬、保溼、定粧、造型、乾洗髮、止汗制臭劑等各類產品。為了確保最佳效果，減少不必要的影響，食藥署提出2大注意事項，分述如下：

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▸注意事項1：避免吸入噴霧



製造噴霧劑型的化粧品時，一般利用機械壓力差原理製成，或是加入推進劑作成的氣霧式，藉此噴出較一般劑型化粧品更微小的粒子。除主成分外，噴霧罐內常含有揮發性有機化合物、防腐劑、香料等化學成分，在噴灑時伴隨噴出，可能被人體吸入。



當霧化粒子愈微小，就可能被吸入肺部，深入呼吸道，如果人體呼吸道的過敏免疫反應較大時，入侵的化學物質就可能引起人體免疫反應，進而誘發過敏、發炎，對呼吸道造成意想不到的傷害。食藥署提醒，使用噴霧劑型化粧品時，務必謹慎，避免吸入，以免造成呼吸道的刺激、過敏或損傷。



皮膚科醫師趙昭明表示，使用噴霧劑型化粧品時，要注意成分是否過於刺激，導致皮膚不適。臨床顯示，使用時若過度噴灑，可能造成立即性過敏反應，引發皮膚、眼睛及呼吸道等不適。臉部皮膚過敏症狀為紅腫、搔癢及刺痛感，眼睛過敏時則是眼皮紅腫、結膜充血、刺癢及流眼淚等症狀。



此外， 噴霧型化粧品因為噴出的霧狀顆粒細微，容易被吸入，從鼻咽往肺部深部，導致呼吸道過敏反應，引發咳嗽、流鼻水，嚴重時胸悶。如果兒童上呼吸道過敏，引發氣喘病、哮喘等風險更高。



▸注意事項2：避免高溫及火源



部分噴霧劑化粧品屬於氣霧式產品，為金屬瓶包裝，在密封的容器中，除了主成分等組成原料外，還加入液化氣體或壓縮氣體等推進劑，用以提供將內容物噴出的力量，通常由丙烷、丁烷、液化石油氣或二甲醚等氣體或液化氣體所組成，具有易燃、易爆等特性，一旦靠近火源或熱源，就容易引爆及燃燒，相當危險。



保存及丟棄噴霧劑化粧品要小心 3大族群應儘量少使用



食藥署強調，消費者使用、保存及丟棄噴霧劑化粧品，必須小心，在丟棄時，不可與其他垃圾放在一起，以免引發意外。



趙昭明則呼籲，下列3大族群應儘量少用噴霧劑型化粧品：



1.過敏體質及異位性皮膚炎者。

2.年紀大及呼吸道疾病者。

3.皮膚有傷口或發炎者。



此外，一般民眾第1次使用時，可先做皮膚測試，可在耳後、下巴及手臂內側等處先小量噴灑若無過敏反應。正確使用方法為不要太接近臉部噴灑，並閉起眼睛，儘量不要深吸氣。



# 首圖來源／Freepik



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