他尿尿痛竟因「包皮過長」發炎　醫示警：糖尿病患發生率更高

▲書田診所泌尿科主任周固說明包皮龜頭炎。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

45歲陳先生最近一周出現陰莖腫痛，排尿疼痛問題，平常洗澡時會把包皮翻起來清洗的他，這次都翻不起來，內褲上常有不明分泌物，就醫檢查才知是包皮龜頭炎。醫師指出，這類患者約有半數有包皮過長情況，如果本身有糖尿病、體重過重，發生率就越高，若反覆發作，還會造成包皮裂傷、結痂，導致包皮口狹窄問題，更難翻開清潔，疾病就更難以痊癒。

排尿疼痛會和包皮有關！收治個案的書田診所泌尿科主任周固表示，該名個案來就醫時，檢查包皮紅腫無法翻開，尿液檢查顯示有大量的紅白血球、細菌，還有糖分，確認是包皮龜頭炎，還因為這次檢查發現疑似有糖尿病。

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周固指出，包皮龜頭炎常見的原因，包括包皮過長、衛生習慣不佳，各種感染及受傷等。會出現包皮局部紅腫、有分泌物，發炎時在包皮上出現的裂傷會造成排尿疼痛，甚至排尿困難等症狀。

周固提到，當包皮反覆發炎時，會在包皮上造成裂傷及結痂，導致包皮口越來越狹窄，更難翻開，清潔困難，而難以痊癒。這些反覆包皮龜頭炎的患者中，半數以上有包皮過長的情況，當合併有糖尿病及體重過重時，發生率就更高。

周固解釋，糖尿病患的血糖倘控制不佳過高時，抵抗力就會降低，有傷口時就需要較長時間才能癒合，當包皮發炎時引起的撕裂傷就不容易康復痊癒，增加反覆感染發炎的機會，甚至有部分人不知有糖尿病，直到反覆包皮炎時才發覺血糖早已失控。

治療方面，周固表示，輕微者可使用局部藥物治療，嚴重時須控制感染及血糖，再安排手術，倘發生包皮崁頓時，要先做復位或切開手術。該個案就是給予口服抗生素及藥膏治療，發炎情況緩解後，安排包皮槍手術(自動縫合器包皮手術)，2周後縫合釘脫落，傷口癒合良好。

周固提醒，有研究顯示，接受包皮切除手術可減少陰莖癌、配偶的子宮頸癌、性病、包皮反覆發炎的機率。包皮過長不是病，但是要好好照顧，照顧不好容易得病，反覆的包皮龜頭炎、包皮崁頓、小便阻塞時，建議應作預防性包皮切除，沒有年齡的差別，有前述困擾者，可與醫師討論評估適合的治療方式。