增購流感疫苗快打完了！「只剩2萬多劑」大部分已被預約

▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

藝人大S猝逝引發全台流感疫苗搶打潮，行政院拍板緊急增購10萬劑流感疫苗，20日起提供65歲以上長者、幼兒、潛在疾病者等11類風險族群接種。疾病管制署副署長曾淑慧今（25）日公布最新統計，開打5天已經使用超過7萬劑，剩餘約2萬多劑，且剩餘疫苗量各地方衛生局多數已供民眾預約完畢，真正剩下數量也不多了。

目前流感疫情緩降，疾管署監測顯示，上周(2/18-2/24)新增83例流感併發重症，年齡介於未滿10歲至90歲以上，其中78%未接種流感疫苗，另新增23例死亡，年齡介於未滿10歲至90多歲，其中83%(19例)未接種流感疫苗。疾管署表示，近期因氣溫變化大，病毒持續於社區活動，疫情傳播風險持續，提醒民眾須留意重症發生風險。

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曾淑慧指出，截至今(2025)年2月24日止，公費流感疫苗共計接種665.5萬劑（疫苗使用率99.5%），增購疫苗從20日開打，到昨天為止接種7萬多劑，尚餘2萬餘劑，由1,070家合約院所（含114家醫院、762家診所、194家衛生所）提供接種服務。

曾淑慧也提到，這波疫苗平均每天都接種約萬劑上下，還有部分衛生局的疫苗已預約完畢，評估疫苗剩下不多了，疾管署還會持續監測接種情況。

疾管署呼籲，尚未接種流感疫苗之65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類流感高風險對象，儘速接種疫苗，建議民眾可透過各地方政府衛生局網頁查詢鄰近合約院所名單，並向合約院所預約接種。

▲增購10萬劑流感疫苗對象。（圖／疾管署提供）