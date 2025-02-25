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重症夫等不到ICU床位！她激動喊「希望別人死」　急診醫吐慘況

▲桃園市張姓男子今年2月前往桃園市某醫院掛急診，過程中因身上錢不足與護理師起爭執，竟推擠與掐住護理師頸部妨害執行醫療業務，經警方到場制止送辦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲急診室人滿為患，有不少重症患者等不到加護病房床位。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

全台各大醫院急診爆滿，醫界罕見求救。粉專超級白急診醫師發文透露，前幾天他接手一名重症患者，因更危急的患者不斷湧入，其加護病房的病床順位被延後，家屬氣得大聲飆罵，他保持冷靜、無奈解釋，「唯一可能空出床位的方式，就是裡面有人過世，你希望是這樣嗎？」怎料對方毫不猶豫地回答「是」，不久後臉色從憤怒轉為愧疚。

該名醫師發文分享急診第一線慘況，指出肝臟腫瘤破裂，大量內出血；雙側肺炎，呼吸衰竭；心肌梗塞，心肌酵素破表等患者，每一個都需要加護病房（ICU），但目前ICU已經滿載，他們只能在急診滯留，「一等就是一天、兩天，甚至更久。」

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醫師說，前幾天接班時，他一個診間就有3名需入住ICU的重症患者，原本想看看當天是否有空床能安排入住，怎料當天比他們更危急的患者不斷湧入，患者的床位順序只能一再被延後。最後，一名患者的家屬終於受不了，衝到他面前激動咆哮，「你們一直跟我說我先生病情很嚴重，要住加護病房，結果到現在還在急診！這是什麼爛醫院？」

▲▼醫院,病床,住院,醫師,護士,護理師,急診,病患,患者。（圖／CFP）

▲醫師指出，目前ICU唯一可能空出床位的方式「就是有人過世」。（示意圖／視覺中國）

醫師深吸一口氣後向家屬解釋，「現在樓上ICU真的滿床，而且比你先生更嚴重的病人還在進來…。」但話還沒說完就被對方打斷，並怒批沒有床是醫院的問題，他忍不住反問，「你知道ICU的床位是怎麼空出來的嗎？我們已經把所有相對穩定的ICU病人，都想辦法轉出去了，ICU唯一可能空出床位的方式，就是裡面有人過世，你希望是這樣嗎？」

醫師表示，誰也沒想到下秒家屬竟毫不猶豫地回答「是」，現場空氣瞬間凝結，但也見對方的臉色從憤怒，轉為一絲遲疑，然後變得掙扎、再轉為愧疚。最後對方低下頭，沒有再說話並轉身默默地離開，「我站在原地，心裡清楚，這個問題明天還會重演，後天還會重演，無數次地重演。」

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