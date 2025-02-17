食物中的隱藏力量！ 　「植化素」激發人體自癒潛能

▲蔬果中含營養物質「植化素」。（示意圖／達志影像）

文／常春月刊

長期以來，民眾都知道多吃蔬果可以減少慢性疾病的產生，並認為蔬果中豐富的維生素、礦物質、膳食纖維等植物營養素才是主要的關鍵；但有越來越多的營養科學家發現，蔬果中除了上述必需營養素外，還有超過將近萬種以上的營養成分逐一被發現並證實，這些營養物質就是「植化素」（phytochemicals）。

什麼是植化素？

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植物的生長需要與大自然對抗，包括來自於紫外線、環境土壤、水分、污染等種種傷害，簡單來說，植化素就是提供植物自我保護功能的特別物質；就如同顏色與味道是吸引蝴蝶與蜜蜂傳播花粉之用，特殊氣味則是做為驅趕抵抗外來昆蟲、細菌、真菌或病毒感染傷害所生。

林口長庚醫院胃腸肝膽科系顧問級主治醫師暨臨床組教授陳邦基形容：「植化素就像植物的免疫系統，除了維持生命外，也擔任著植物生殖及護身的功用。」西方的醫學之父希波克拉提斯曾說過：「食物就是最好的藥。」若是從傳統中醫的角度來看，「藥食同源」也一再獲得證明，任何食物中都有其不同的營養物質，這些物質在人體內也同樣能發揮相當的作用，可達到提升生理機能、預防或改善疾病的效果。

不同植化素對人體有不同功用

不同植化素對人體有不同功用陳邦基指出，從目前的研究來看，不同的植化素對人體也有不同的功用，包括強力的抗氧化物質，能清除自由基，活化免疫機能、調節改善免疫力；同時可輔助維生素發揮生理機能，激發體內的酵素解毒活性，調節並產生酵素，預防細胞的缺損。另一方面，還能改善血液循環、抑制發炎及過敏，抵抗細菌及病毒感染，減少罹癌的風險。

此外，也能對治療及預防慢性疾病，如高血壓、心血管疾病、糖尿病、肥胖症、骨質疏鬆等有所幫助。比較重要的是，這些營養物質因為來自於植物本身對環境的抵禦力，因此，對於提升人體體內自癒能力也有一定的幫助。

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