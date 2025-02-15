枇杷膏分兩種！止咳化痰要找「藥品」版　藥師教看標示1秒分辨

▲枇杷膏「食品」營養標示，僅潤喉保健 (圖左)；「藥品」衛署成製字號，具止咳化痰效果。（圖／藥師公會提供）

記者洪巧藍／台北報導

有藥師在網路發文提醒民眾，藥局和超商販售的枇杷膏其實成分不相同，引發熱議。藥師公會特別提醒，食品級枇杷膏成分為枇杷葉、金銀花、橄欖葉等，僅作為潤喉或日常保健使用，無法治療咳嗽，藥品級枇杷膏有鎮咳、祛痰成分，如中藥材川貝等，具有緩解咳嗽的效果；因此若要止咳化痰，還是要選藥品版本。提醒民眾可以從包裝標示分辨，若有「營養標示」為食品，藥品則有「衛署成製字」等認證字號。

藥師公會全聯會理事長黃金舜指出，隨著國人對於身心健康意識提升，許多消費者在日常生活中會購買各類開架式藥品來緩解身體不適。然而，市面上許多藥品、保健食品的名稱或包裝相似，導致民眾容易混淆「藥品」與「食品」的差別，甚至誤用而延誤治療。

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藥品與食品在標示上有所不同。藥師公會指出，凡具有治療疾病、緩解症狀效果的產品，例如止痛藥、感冒藥、止咳化痰藥及腸胃藥等，都屬於「藥品」，包裝上應標示「衛部藥製字第XXXXXX號」或「衛部藥輸字第XXXXXX號」。藥品必須經衛生福利部審核，取得單一專用字號，確保安全性與療效，因此民眾購買時應認明標示，並向藥師諮詢，確保用藥正確及安全。

相較之下，以營養補充或日常保健為目的的產品，如維生素C發泡錠、魚油軟膠囊、膠原蛋白粉、葡萄糖胺關節保健食品、葉黃素眼睛保健膠囊、益生菌粉末等，則屬於「食品」，包裝上會標示「營養標示」，但不得宣稱具醫療療效。

公會舉例，市面上枇杷膏有兩種不同類型的產品。標示「營養標示」的枇杷膏屬於「食品」，主要成分為枇杷葉、金銀花、橄欖葉等，僅作為潤喉或日常保健使用，無法治療咳嗽。

而標示「衛署成製字」的枇杷膏則為「藥品」，有鎮咳、祛痰成分，如中藥材川貝等，具有緩解咳嗽的效果，因此若要止咳化痰，則要選擇「藥品」級的枇杷膏。

此外，民眾在購買藥品時，應了解「成藥」、「指示藥」與「處方藥」的區別，以確保安全使用。「成藥」如綠油精、萬金油、川貝枇杷膏等，可自行購買與使用，但仍須按照標示說明正確服用。

「指示藥」則須由藥師或醫師指導使用，如止痛藥、抗組織胺類止鼻水藥、特定劑量的布洛芬止痛藥、感冒糖漿、鼻噴劑、制酸劑、止瀉藥等，若使用不當，可能導致副作用。

至於「處方藥」，如口服抗生素、降血壓藥、糖尿病藥、部分強效止痛藥等，則須經醫師診斷後開立處方，並由藥師調劑及衛教，不能隨意購買。

藥師公會呼籲，民眾在選購藥品及保健食品時，應仔細辨識標示，選擇適合的產品，並諮詢社區藥局的專業藥師，確保自身與家人的健康安全。