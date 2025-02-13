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17歲少女雙腿紅疹、陰部搔癢長異物　竟同時染3種性病

私密處,下體,陰道。（圖／記者李佳蓉攝）

▲一名17歲少女不安全性行為後，感染淋病、梅毒和菜花。（圖／記者李佳蓉攝／非本文當事人）

記者趙于婷／台北報導

一名17歲少女因陰部有分泌物且搔癢疼痛就醫，診斷陰道滴蟲感染，後續手臂、雙腿出現紅疹，外陰部長出贅生物，拖延數個月後，由母親陪同就醫，檢驗後確認感染淋病、梅毒與菜花。醫師提醒，近年來年輕族群及女性個案性病增加快速，可能因為交友軟體便捷，性觀念較開放對於親密關係好奇，以致性行為年齡層下降。

台北巿立聯合醫院昆明防治中心主任王建淳表示，不論性別、年齡、性傾向，只要發生不安全性行為，就有可能感染淋病、梅毒、菜花、愛滋病毒及M痘等傳染病，雖然淋病、梅毒與陰道滴蟲可以使用抗生素治癒，但無法終身免疫，可能重複感染。

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王建淳指出，菜花可以塗抹藥物、冷凍治療或是手術處理，但感染愛滋病毒目前雖然仍無法治癒，只要早期發現早期治療，持續穩定服用抗愛滋病毒藥物，可以良好控制如同一般慢性疾病；至於M痘可以接種疫苗來預防，高風險族群例如多重性伴侶、性交易服務者或是曾罹患性病者，建議接種2劑M痘疫苗，保護力可高達9成。

王建淳呼籲，有性行為者，建議至少進行1次愛滋病毒篩檢，有不安全性行為者，建議每年至少篩檢1次，若有感染風險行為，如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等，建議每3至6個月篩檢1次，定期接受篩檢及落實自我健康管理，保護自己也保護伴侶。 

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關鍵字： 下體 性病 梅毒 淋病 菜花

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