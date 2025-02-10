過敏鼻塞靠「洗鼻子」緩解？醫揭「正確使用步驟」　搞錯小心適得其反

▲過敏性鼻炎一發作，令人好難受，此時有不少人會借助「洗鼻器」緩解鼻腔的不適。示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／健康醫療網 記者黃嫊雰報導

冬天容易誘發上呼吸道問題，再加上春季即將來臨，花粉四處飛揚，過敏性鼻炎也可能找上門。空氣中的花粉、灰塵和細菌，會引發鼻塞、打噴嚏、流鼻水等症狀，就有民眾想用「洗鼻器」緩解鼻腔的不適。洗鼻器究竟怎麼用？有什麼注意事項？亞東醫院耳鼻喉暨頭頸外科專任主治醫師洪偉誠一一解答。

洪偉誠醫師說明，洗鼻器利用手動擠壓或電動的方式，將生理食鹽水送入鼻腔，再由另一側鼻孔或口排出。雖然鼻孔看起來很小，但其實鼻腔內的空間相當大，太多鼻涕卡在鼻腔內會讓人感到不適，水流的灌注則能夠幫助清潔鼻腔內的鼻涕和致病原，恢復鼻腔過濾雜質與有害物質的功能，有助於緩解鼻竇炎、過敏性鼻炎等症狀。

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洗鼻時不要說話免嗆水 一天洗1至2次即可

洪偉誠醫師提醒民眾，在家中使用洗鼻器時，要遵循正確的用法：

1. 準備專用的洗鼻鹽或生理食鹽水，將洗鼻鹽溶解在水溫30至35度的蒸餾水或過濾水中。

2. 將頭部、軀幹前傾，將洗鼻器的出水口對準鼻孔，維持姿勢避免溶液流至中耳腔。

3. 輕壓洗鼻器，讓鹽水從一側鼻孔流入，通過鼻腔再由另一側鼻孔流出。這時不要說話或吸氣，嘴巴張開保持吐氣以避免嗆水。清洗完後輕擤鼻子，換另一邊鼻孔再依照以上步驟操作。

洪偉誠醫師強調，鼻腔黏膜本身就會正常分泌黏液，過度洗鼻可能造成鼻腔乾燥或刺激，建議一天洗1至2次就好。耳朵和鼻腔是相通的，如果沖洗時水不慎進入中耳腔，耳咽管通常能在一天內將水自然排除或吸收。但若持續2至3天仍感到耳朵悶痛，可能是耳咽管出現問題，建議及時就醫檢查。醫師也提醒，有中耳感染情形，包括急性、慢性中耳炎，或近期曾進行耳朵或鼻子的手術，須先諮詢醫師再使用。

患流感可以洗鼻子嗎？醫：僅能緩解不適症狀 建議仍需就醫

洪偉誠醫師指出，只要正確使用洗鼻器，就不會對鼻腔造成傷害，關鍵在於食鹽水的濃度和水溫。民眾若要自行配置生理食鹽水，在500cc的溫水加入4.5克的無碘鹽沖泡即可，不要使用含有碘的鹽，以免對鼻腔造成刺激。另外，自來水可能含有微生物，有感染風險，因此沖泡食鹽水時，還是建議使用蒸餾水、煮沸過的水、過濾水等乾淨水源，也切勿使用茶水、眼鏡用生理食鹽水等。

近期流感問題引發熱議，那患流感可以洗鼻子嗎？醫師指出，洗鼻子以物理方式沖洗鼻腔，一般建議慢性鼻炎、鼻竇炎或頭頸癌患者使用，流感患者雖也可以使用，但僅能幫助緩解不適症狀、無法縮短病程，還是要尋求專業醫療協助。此外，洗鼻器的使用並沒有年齡限制，加上現今過敏兒多，家長也可以教導學齡後的兒童洗鼻子，惟嬰兒情況較不可控，則不建議使用。

洗鼻器屬醫療器材 食藥署籲「三步驟」安心用

食藥署醫療器材及化粧品組李國驪科長提醒，洗鼻器屬於第一等級醫療器材，如裝置內含沖洗溶液或洗鼻鹽，則屬於第二等級醫療器材。民眾在選購洗鼻器時，應依照「醫材安心三步驟」：

●一認：認識洗鼻器是醫療器材；

●二看：購買時要留意外盒有無標示醫療器材許可字號；

●三會用：使用前要詳閱說明書，以正確的方式使用洗鼻器。

李國驪科長也指出，如民眾有需要，可以到食藥署網站的「醫療器材許可證資料庫」查詢相關產品的資料（連結：食品藥物管理署網站首頁https://www.fda.gov.tw>醫療器材>資訊查詢>醫療器材許可證資料庫>西藥、醫療器材許可證相關查詢）。

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